Qué es el agotamiento profesional y cómo prevenirlo, ⁣de acuerdo con la Dra. Christina Maslach

Podcast Trained: Combate el agotamiento profesional con la Dra. Christina Maslach
Asesoramiento
No te culpes: el agotamiento tiene que ver ante todo con tu entorno. Aprende a cambiarlo para bien con la Dra. Christina Maslach.
Trained es nuestro podcast especial, dedicado a divulgar los últimos avances en materia del fitness holístico e integral.
Las cargas de trabajo se salen de control y los trabajadores no reciben siempre la ayuda que necesitan, por lo que no sorprende que el agotamiento profesional o "burnout" se haya vuelto una palabra de moda. Te presentamos a Christina Maslach, PhD, profesora de psicología de la Universidad de California, Berkeley, y pionera en el campo de la investigación sobre el agotamiento profesional. En este episodio de Trained, habla con la presentadora Jaclyn Byrer para explicar lo que significa exactamente el agotamiento profesional (y lo que no es). Además, revela algunas crudas verdades sobre qué podemos conseguir los días de "descanso mental" y también lo que no. Sin embargo, lo más importante es que plantea seis caminos hacia la creación de un lugar de trabajo saludable, que representan una manera de avanzar. Gracias a las décadas de investigación de la Dra. Maslach, podemos aprender a cambiar para bien nuestros entornos de trabajo.
"Cuando uno se centra solo en los problemas de las personas o los empleados, se olvida por completo de por qué se sienten así".
Christina Maslach
PhD, profesora de psicología de la Universidad de California, Berkeley
¿Tienes alguna pregunta sobre mentalidad, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos algún invitado o tema? Envía un correo electrónico a trained@nike.com y Jaclyn verá qué puede hacer.