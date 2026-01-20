¿De qué manera el ejercicio reduce el estrés?

"Las investigaciones que analizan tanto la respuesta fisiológica como los datos proporcionados por las personas participantes muestran que la actividad física regular modifica la forma en que el cuerpo y el cerebro responden al estrés", afirma Gregory Gordon, máster, especialista en fuerza y acondicionamiento físico (CSCS), especialista en técnicas de activación muscular (MATRx) y fundador de Exercise Intelligence.

Cuando te ejercitas, la frecuencia cardíaca aumenta. Se bombea más sangre por todo el cuerpo, lo que proporciona oxígeno y nutrientes a los músculos activos y órganos vitales, incluido el cerebro. Una investigación reveló que existe un vínculo entre el estrés crónico y la reducción del flujo sanguíneo al cerebro, particularmente en áreas asociadas con el procesamiento emocional, como la corteza prefrontal. Se cree que el ejercicio contrarresta los efectos del estrés crónico al aumentar el flujo sanguíneo, lo que ayuda al cerebro a procesar mejor emociones como el estrés.

El ejercicio también induce la liberación de moléculas que estimulan el cerebro, como el factor neurotrófico derivado del cerebro (FNDC), las endorfinas y otros neurotransmisores que nos hacen sentir bien, como la serotonina y la dopamina.



Las proteínas como el FNDC mantienen las neuronas saludables y promueven el crecimiento de nuevas en un proceso que se conoce como neurogénesis. La neurogénesis afecta directamente el hipocampo, también conocido como la región del cerebro asociada al aprendizaje, la memoria y la regulación de la ansiedad y el estrés.



El estrés disminuye la neurogénesis adulta. Como resultado, el tamaño y la función del hipocampo también se reducen. Esto exacerba los niveles de estrés y puede llevar a condiciones como la depresión. Los estudios de imágenes por resonancia magnética (IRM) muestran que las personas con depresión presentan un hipocampo con un volumen menor que aquellas sin depresión.



Se descubrió que el ejercicio aeróbico, como el running, tiene un efecto particularmente positivo sobre el hipocampo. Un estudio de 2022 que analizó si el ejercicio aeróbico influye en la memoria episódica en la adultez tardía concluyó que, durante un período de aproximadamente seis meses, hacer entre 15 y 90 minutos de ejercicio tres veces por semana mejoró la memoria episódica.



La liberación de endorfinas que sucede durante el ejercicio ayuda a lidiar con el estrés. Son analgésicos o calmantes naturales. Cuando se unen a los receptores de opioides en el cerebro, reducen la sensación de dolor y producen un sentimiento de felicidad. Si alguna vez sentiste "el subidón del runner", es por eso.



Otros neurotransmisores que te hacen sentir bien, como la dopamina y la serotonina que se liberan durante el ejercicio, también combaten el estrés. Regulan los sistemas de placer y recompensa del cerebro, que a su vez controlan tu estado de ánimo y te brindan una sensación de optimismo. El estrés crónico reduce los niveles de dopamina en el cerebro, pero el ejercicio puede ayudar a recuperarlos.



De hecho, con el tiempo, el ejercicio regular remodela el cerebro. Experimentarás niveles más altos de dopamina en tu organismo con más receptores disponibles. Te será más sencillo sentir más alegría y menos estrés.

"A nivel psicológico, los programas de ejercicio suelen reducir de manera consistente la percepción del estrés, incluso en personas que inicialmente no cumplen con las recomendaciones de actividad física", afirma Gordon. "Las personas que participaron en estos estudios reportan sentirse menos abrumadas, duermen mejor y recuperase recuperan más rápido del estrés diario cuando se mantienen activas de manera constante".



En un estudio publicado en 2014 se evaluó la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los niveles de cortisol y el estado de ánimo reportado por las propias personas participantes antes y después de una tarea estresante. Los que se ejercitaron de manera regular mantuvieron una frecuencia cardíaca más baja y una mayor estabilidad del estado de ánimo en todo momento. Los investigadores concluyeron que el ejercicio puede mejorar la resiliencia emocional y la respuesta ante el estrés.