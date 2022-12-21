Cómo quitar el molesto olor a axilas de las playeras

Las playeras hechas con fibras naturales (como el algodón) son más transpirables que las fabricadas con materiales sintéticos (como el poliéster y el rayón). Un estudio en una edición de 2014 de la revista Applied and Environmental Microbiology comparó los olores y el recuento bacteriano de playeras de algodón y poliéster que se usaron en una sesión intensiva de spinning. Se descubrió que las playeras de algodón no albergan tantas bacterias como las mezclas sintéticas, tal vez por eso las playeras hechas con materiales naturales no tienen tan mal olor después del entrenamiento.