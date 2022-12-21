Cómo quitar el molesto olor a axilas de las playeras

Cómo eliminar el molesto olor a sudor en las axilas de las playeras
Cuidado de los productos
Para cuando el mal olor es muy persistente.
Suministros
- Agua hirviendo
- Aspirina y cremor tártaro
- Bicarbonato de sodio
- Sal
- Vinagre blanco
- Detergente líquido para ropa
Herramientas
- Cepillo de cerdas suaves o cepillo de dientes
- Cubeta
- Atomizador
Imagina esto: acabas de lavar tu playera de entrenamiento, pero sigue sin oler bien, especialmente en la zona de las axilas. Para tu fortuna, puedes eliminar el mal olor con algunos métodos que son en verdad prácticos. Lee lo siguiente y aprende algunos trucos.
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Sacude tu playera después de entrenar
Cuando llegues a casa después del gimnasio, cuelga tu playera para que el sudor se evapore. No dejes tu playera arrugada dentro de la bolsa de gimnasio.
Después, lávala cuanto antes.
Para evitar que los olores se concentren y las bacterias se formen, lava las playeras cada vez que las uses. Sigue estos pasos:
Cómo eliminar el olor de las playeras
1.Voltea las playeras con el interior hacia afuera
Esto expondrá la tela olorosa en la zona de la axila.
2.Trata la zona antes de lavarla
Para combatir los olores, puedes usar una de estas sustancias en las playeras antes de meterlas a la lavadora:
- Agua hirviendo: viértela lentamente sobre cada zona con olor.
- Aspirina con cremor tártaro: mezcla una taza de agua tibia con una cucharada de cremor tártaro y tres tabletas blancas de aspirina sin recubrir. Usa un cepillo de dientes exclusivamente para frotar la pasta en la zona de las axilas. Después, déjala reposar durante 20 minutos.
- Bicarbonato de sodio: mézclalo con agua tibia para crear una pasta que debes frotar en la zona de las axilas. Déjala reposar al menos 15 minutos. O remoja la prenda en un lavabo con media taza de bicarbonato y agua tibia.
- Sal: remoja la playera en una cubeta medio llena de agua tibia con media taza de sal de mesa.
- Vinagre blanco: remoja la ropa en una mezcla 1:4 de vinagre y agua durante media hora.
- Detergente líquido para ropa: frótalo en las zonas olorosas y déjalo reposar durante 5 minutos.
3.Lavar en la lavadora
Usa detergente y agua tibia o caliente. Si quedan olores, mete nuevamente las playeras a la lavadora.
4.Secar
Puedes tender la ropa al aire libre (o colgarla frente a una ventana abierta).
5.Guardar
Si quieres dar un extra, coloca toallitas para secadora entre las playeras de entrenamiento.
Cuando no tienes tiempo de lavar la ropa inmediatamente
Realiza una de estas tácticas en el orden de la más rápida a la que más tiempo requiere, para cuando no puedas lavar la playera en el momento. Por comodidad, vierte las dos primeras soluciones en atomizadores pequeños y guárdalos en la bolsa del gimnasio.
- Desodorante en spray: con esta estrategia instantánea puedes ir directamente del gimnasio a la oficina. Mezcla 470 ml de hamamelis o vinagre blanco destilado con unas 10 gotas de aceite esencial (de cualquier fragancia que te guste, como lavanda o romero) en un atomizador. O usa un producto refrescante de telas en spray. Sacude bien la prenda y rocía en las zonas problemáticas.
- Vodka: esta es una opción alternativa para cuando no estás en casa. Vierte vodka en un atomizador y rocía las zonas olorosas.
- Bicarbonato de sodio: rocía un poco en las zonas olorosas, deja reposar la playera durante 15 minutos o más, después sacúdela.
- Secadora: mete la playera a la secadora (con la temperatura más alta para matar más gérmenes y virus) durante 10 o 15 minutos.
- Congelador: coloca la playera en una bolsa de plástico y métela al congelador durante una hora. Después sácala para que retome la temperatura ambiente.
Considera usar más prendas de algodón
Las playeras hechas con fibras naturales (como el algodón) son más transpirables que las fabricadas con materiales sintéticos (como el poliéster y el rayón). Un estudio en una edición de 2014 de la revista Applied and Environmental Microbiology comparó los olores y el recuento bacteriano de playeras de algodón y poliéster que se usaron en una sesión intensiva de spinning. Se descubrió que las playeras de algodón no albergan tantas bacterias como las mezclas sintéticas, tal vez por eso las playeras hechas con materiales naturales no tienen tan mal olor después del entrenamiento.
Texto: Dina Cheney