Cómo lograr que tu calzado blanco se vea como nuevo

Cómo hacer que tus tenis blancos luzcan como nuevos
Cuidado del producto
No hay nada como estrenar unos tenis blancos, pero la suciedad y los residuos pueden quitarles el brillo rápidamente. A continuación, te explicamos cómo conseguir que vuelvan a lucir como nuevos.
Suministros
- Detergente para ropa
- Peróxido de hidrógeno al 3%
- Bicarbonato de sodio
- Blanqueador
- Papel higiénico
- Jugo de limón
- Vinagre blanco
- Agua micelar
- Periódico
Herramientas
- Paño blanco o cepillo de dientes viejo
- Bolsa de malla para la ropa sucia
- Borrador mágico
- Guantes
Unos Air Force 1 blancos recién sacados de la caja tienen un aspecto tan impecable que la sola idea de salir a la calle con tus tenis nuevos es estremecedora. Pero unos buenos tenis están diseñados para llevarte a todas partes, ya sea para explorar la ciudad o para aventurarte fuera de ella. Inevitablemente, las marcas de rozaduras, la suciedad y las manchas mancharán tus tenis blancos, antes perfectos. Y el color del agua sucia de los platos no es precisamente una declaración de moda.
Pero antes de salir corriendo a comprar un nuevo par, tenemos algunos trucos que puedes probar en casa para devolver a tus tenis blancos a su gloria original. Limpia tus tenis con frecuencia para evitar que se ensucien más adelante. Cuando tus tenis estén especialmente sucios, utiliza estos trucos para revitalizarlos.
Cómo revivir tus tenis blancos
Tanto si se trata de un ligero tinte grisáceo como de unos tenis que nunca adivinarías que algún día fueron blancos, existen métodos de limpieza caseros que puedes probar para mejorar el aspecto de tus tenis blancos. Dependiendo del tipo de suciedad y de los materiales utilizados en la confección de tus tenis, algunos de estos métodos pueden funcionar mejor que otros. Por suerte, ninguno de ellos requiere que compres demasiadas cosas.
Cómo limpiar los tenis de lona
Mientras que algunas personas pueden sugerir poner los tenis de lona en la lavadora, este método de limpieza podría causar un desgaste innecesario e incluso dañar la estructura de los tenis. Para estar seguros, mejor prueba uno de estos métodos. También puedes usar pasta de dientes y un cepillo de dientes viejo para quitar las manchas de las suelas de tus tenis.
1.Detergente suave para ropa
- Mezcla una pequeña cantidad de detergente suave para ropa con agua tibia
- Sumerge un paño blanco o un cepillo de dientes viejo en el agua jabonosa y úsalo para tallar las manchas de la parte superior
- Cepilla la suciedad para quitarla de la entresuela y la suela de los tenis
- Usa un paño húmedo para enjuagar el exceso de jabón
2.Bicarbonato de sodio y peróxido de hidrógeno
El peróxido de hidrógeno al 3% no solo elimina las manchas y da brillo a los blancos, sino que también desinfecta tus tenis contra bacterias, hongos y virus dañinos. Puedes hacer una pasta mezclando dos partes de bicarbonato de sodio con una parte de peróxido de hidrógeno. Usa un cepillo de dientes viejo para aplicar la mezcla a las suelas y partes superiores de tus tenis. Espera 30 minutos antes de enjuagarlos o déjalos secar al aire libre y cepilla la pasta una vez que estén secos.
3.Blanqueador
Aunque no deberías intentar usar blanqueador en tejidos delicados como el cuero o la gamuza, es eficaz para devolver a los tenis de lona su color blanco brillante original. Sigue estos pasos:
- Agrega una cucharada de blanqueador a un litro de agua y revuelve
- Sumerge un cepillo o un paño blanco en la mezcla
- Frota la parte superior de cada tenis, seguido de la entresuela y la suela, con un movimiento circular
- Enjuaga o limpia el exceso de jabón y déjalo secar completamente
4.Papel higiénico
Probablemente, nunca se te haya ocurrido momificar tus tenis con papel higiénico, pero puede ser un método sorprendentemente eficaz para eliminar las manchas. Coloca hojas de papel higiénico empapadas en agua sobre tus tenis, al estilo del papel maché, y deja que se sequen durante 12 horas antes de despegar las tiras. Este método puede remover las manchas más difíciles que suelen quedar después de la limpieza.
5.Limón y luz del sol
Si lo único que tienes es un limón en el refrigerador, puedes usarlo para blanquear las manchas de tus tenis. Basta con mezclar un poco de jugo de limón fresco con un chorrito de agua. Con un paño limpio o un cepillo, frota la mezcla sobre las manchas con un movimiento circular. A continuación, deja los tenis a la luz del sol durante unas horas antes de enjuagar la mezcla con agua limpia.
Cómo limpiar los tenis de cuero
Los tenis de cuero requieren un poco más de cuidado que los de lona, ya que el material es delicado y puede perder su forma cuando se moja. Antes de empezar, coloca una horma dentro de los tenis o rellénalos con periódico. A continuación, aplica un producto de limpieza para cuero o prueba uno de estos métodos.
1.Bicarbonato de sodio y vinagre
El bicarbonato de sodio y el vinagre son eficaces para eliminar los olores, las manchas y las bacterias. Prepara una solución con una cucharada de bicarbonato de sodio, dos cucharadas de vinagre blanco y una taza de agua. Usa un cepillo o un paño para tallar suavemente la suciedad y los residuos. Este método también funciona para los tenis de lona.
2.Borrador mágico
A veces, todo lo que necesitas para limpiar tus tenis de cuero blanco es la misma herramienta que usas para eliminar la suciedad de tu bañera. Solo tienes que sumergir el borrador mágico en agua y usarlo para tallar las manchas de la parte superior del cuero y de la suela de los tenis.
3.Agua micelar
El agua micelar está diseñada para limpiar la piel, pero también es lo suficientemente suave para usarla en los tenis de cuero. Está hecha con agua purificada, humectantes y compuestos limpiadores que forman micelas esféricas. Las micelas actúan sobre la suciedad y el aceite para eliminar estas sustancias de la superficie, dejando los tenis limpios y blancos. Funciona bien con el cuero, la gamuza y la goma.
Cómo limpiar las agujetas de los tenis
En primer lugar, retira las agujetas de los tenis. Puedes lavarlas a mano con un jabón o detergente suave mezclado con agua, o puedes colocarlas en una bolsa de malla para ropa y pasarlas por el ciclo suave de tu lavadora. Asegúrate de dejarlas secar al aire, ya que el calor puede deformar las puntas de plástico.
Si las agujetas de tus tenis siguen sin quedar blancas, sumérgelas en blanqueador. Usando guantes, mezcla tres cucharadas de blanqueador en un cuatro litos de agua. Coloca las agujetas en una bolsa de malla para ropa antes de sumergirlas en la solución y usa algo pesado para evitar que la bolsa flote hacia arriba. Deja reposar las agujetas durante cinco minutos y luego lávalas bien a mano o en la lavadora.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se limpian los tenis de cuero blanco?
Evita usar sustancias químicas agresivas cuando limpies tus tenis de cuero blanco y opta por bicarbonato de sodio y vinagre o agua micelar, en su lugar. También puedes usar borrador mágico para tallar suavemente las manchas de la superficie de tus tenis.
¿Cuándo es el momento de cambiar tus tenis blancos?
Si has probado todos los métodos de blanquamiento y tus tenis siguen teniendo un aspecto sucio y apagado, puede que sea el momento de comprar un par nuevo. Por lo general, lo ideal es reemplazar tus tenis cada 500 a 800 km, así que si has estado caminando y corriendo con ellos durante unos seis meses, te vendría bien un nuevo par.