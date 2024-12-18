Cómo lograr que tu calzado blanco se vea como nuevo

Unos Air Force 1 blancos recién sacados de la caja tienen un aspecto tan impecable que la sola idea de salir a la calle con tus tenis nuevos es estremecedora. Pero unos buenos tenis están diseñados para llevarte a todas partes, ya sea para explorar la ciudad o para aventurarte fuera de ella. Inevitablemente, las marcas de rozaduras, la suciedad y las manchas mancharán tus tenis blancos, antes perfectos. Y el color del agua sucia de los platos no es precisamente una declaración de moda.

Pero antes de salir corriendo a comprar un nuevo par, tenemos algunos trucos que puedes probar en casa para devolver a tus tenis blancos a su gloria original. Limpia tus tenis con frecuencia para evitar que se ensucien más adelante. Cuando tus tenis estén especialmente sucios, utiliza estos trucos para revitalizarlos.