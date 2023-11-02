Aunque una sesión intensa revitaliza y energiza el cuerpo y la mente, también tiene efectos en la ropa de entrenamiento. Debido a una reacción química que se da entre muchos productos antitranspirantes y las proteínas en el sudor, la tela de las playeras de entrenamiento puede terminar con manchas amarillentas en la axila.

Afortunadamente, existen pasos sencillos para quitar las manchas de sudor de las playeras. Lee a continuación los consejos prácticos de limpieza de Patric Richardson, autor de "Laundry Love: Finding Joy in a Common Chore".Aquí, Richardson comparte una guía de cuatro pasos para quitar las manchas de sudor de las playeras.

Y lo mejor de todo... Tal vez tengas muchas de estas soluciones de limpieza a la mano.