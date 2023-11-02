Cómo quitar las manchas de sudor de las playeras
Cuidado del producto
Una guía paso a paso para eliminar la manchas de sudor de las playeras de entrenamiento y de uso diario.
Suministros
- Blanqueador oxigenado
- Jabón líquido para las manos (no espuma)
- Vinagre blanco
- Detergente a base de enzimas
- Bicarbonato de sodio
Herramientas
- Cepillo de crin de caballo
- Atomizador
- Lavadora
Aunque una sesión intensa revitaliza y energiza el cuerpo y la mente, también tiene efectos en la ropa de entrenamiento. Debido a una reacción química que se da entre muchos productos antitranspirantes y las proteínas en el sudor, la tela de las playeras de entrenamiento puede terminar con manchas amarillentas en la axila.
Afortunadamente, existen pasos sencillos para quitar las manchas de sudor de las playeras. Lee a continuación los consejos prácticos de limpieza de Patric Richardson, autor de "Laundry Love: Finding Joy in a Common Chore".Aquí, Richardson comparte una guía de cuatro pasos para quitar las manchas de sudor de las playeras.
Y lo mejor de todo... Tal vez tengas muchas de estas soluciones de limpieza a la mano.
Cómo quitar las manchas de sudor de las playeras
1.Reúne soluciones de limpieza
Primero haz un kit de limpieza específico para quitar las manchas de sudor. Reúne jabón líquido para las manos, vinagre blanco, blanqueador oxigenado y detergente a base de enzimas. Con estos suministros, tendrás todo lo necesario para eliminar las manchas de sudor difíciles.
Aunque puedes usar un removedor de manchas comercial, es sencillo y económico hacer uno en casa. Para preparar una solución quitamanchas, llena un atomizador con vinagre blanco y agua en cantidades iguales y tenlo cerca de la lavadora.
Después, ten a la mano el jabón correcto para los materiales de la playera. Salvo que laves jerseys de poliéster resistentes, Richardson recomienda omitir el jabón antigrasa para vajilla, pues normalmente es demasiado ácido para las telas delicadas.
"Las telas Nike de alto rendimiento no son telas de uso diario, no querrás usar algo tan agresivo que rompa las fibras", dice Richardson, quien recomienda usar jabón para las manos con una consistencia aceitosa.
Por último, asegúrate de que el detergente para ropa sea a base de enzimas. Estos productos tienen proteínas producidas naturalmente que eliminan las manchas a base de proteínas, como las del sudor.
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2.Trata las manchas de sudor antes de que se adhieran
Cuando tienes a la mano todos los materiales de limpieza correctos, es fácil deshacerse de las manchas de sudor en una etapa temprana, antes de que se adhieran a la tela.
"No importa si la mancha se queda una semana, la clave es tratarla antes de la agitación y el calor de la lavadora", asegura Richardson.
Richardson recomienda rociar la solución de limpieza de vinagre y agua en las zonas manchadas antes de meter la playera en la lavadora. A diferencia de las manchas urgentes de quitar, como las de sangre o vino, las de sudor se pueden tratar de forma efectiva en cualquier momento, siempre y cuando no hayan pasado por la lavadora o secadora.
Para tratar una mancha de sudor antes de lavar la prenda, solo rocía la mezcla de vinagre y agua un par de veces sobre la mancha, y después mete la prenda en la lavadora. Puede que consideres rociar la ropa de entrenamiento al llegar a casa después del gimnasio y antes de meterla en el cesto de la ropa sucia, pero lo mejor es aplicar la solución de vinagre justo antes de meter la prenda en la lavadora.
3.Lava la prenda
Una vez que la prenda manchada esté en la lavadora, usa un detergente de ropa con enzimas como la proteasa, que fragmenta las proteínas que están en el sudor. Algunos detergentes también contienen blanqueador oxigenado, que le da mayor poder de limpieza al ciclo de lavado.
También puedes añadir una taza de vinagre blanco para la ropa blanca que necesita un poco más de cuidado. Revisa la etiqueta con las instrucciones de cuidado de la ropa para ver la configuración de la lavadora que se recomienda.
Evita ponerle demasiado detergente, ya que puede hacer que tu ropa se vea sucia y pierda brillo. "Usar menos cantidad de detergente permite limpiar mejor la ropa porque se enjuaga mejor", comenta Richardson. "Dos cucharadas es todo lo que necesitas".
Esto es particularmente cierto con los materiales sintéticos como el poliéster, que es hidrofóbico (no se mezcla bien con el agua) y oleofílico (ama las grasas corporales). Cuando la suciedad se va por el tubo de la lavadora, muchos surfactantes (químicos que le permiten al detergente mezclarse con el agua) quedan flotando y se reasientan en la tela.
Consejo: Si una playera tiene manchas de sudor y mal olor, remójala en agua fría durante 30 minutos con una solución de limpieza de vinagre y bicarbonato en cantidades iguales antes de lavarla.
4.Elimina de una vez las manchas de sudor obstinadas
El blanqueador oxigenado es tu mejor aliado si quieres eliminar las manchas de sudor obstinadas en las playeras blancas o de color. Es apto para las prendas de color y no daña la mayoría de las telas, incluso si las dejas remojando en una solución de limpieza con blanqueador oxigenado toda la noche. Solo evita usarlo con seda o lana, pues sí daña esos materiales.
Consejo: Para las playeras blancas, Richardson recomienda evitar el blanqueador con cloro para remover las manchas de sudor. "Daña la tela y opaca el color", afirma. Toda la tela blanca de las playeras es normalmente un tinte "blanco óptico" que se distorsiona con el blanqueador con cloro.
Para tratar las manchas de sudor obstinadas que permanecen después del ciclo de lavado, Richardson recomienda poner jabón líquido para las manos en la mancha. Después, esparce blanqueador oxigenado seco sobre la mancha para hacer una pasta. (Nota: Normalmente se puede manipular el blanqueador oxigenado sin guantes, pero consulta la etiqueta del producto por seguridad). Si no tienes blanqueador oxigenado a la mano, también puedes hacer una pasta de bicarbonato con agua.
Deja reposar la pasta sobre la mancha de sudor durante 30 minutos. Después enjuaga la zona manchada con agua caliente antes de lavar la playera en la lavadora, según las instrucciones en la etiqueta de cuidado.
Si una mancha de sudor es particularmente obstinada, usa un cepillo de crin de caballo para impregnar la pasta en la tela. "Un cepillo de crin de caballo es suficientemente suave como para no dañar las telas de alto rendimiento, opacar el brillo ni jalar el hilo de las costuras", asegura Richardson, quien observó que los cepillos de cerdas de plástico son muy duros.
Texto: Yelena Moroz Alpert