Logan Aldridge, atleta de CrossFit, puede ayudar a cualquiera a ganar más confianza

Podcast Trained: supera las expectativas con Logan Aldridge
Asesoramiento
¿Todo listo para eliminar el "no puedo" de tu vocabulario? El atleta de CrossFit y tercer hombre más fuerte del mundo, Logan Aldridge, tiene el consejo perfecto.
Trained es nuestro podcast especial, dedicado a divulgar los últimos avances en materia de fitness holístico.
Rara vez un accidente grave se convierte en un momento clave de la vida. Pero en el caso del atleta profesional de CrossFit y atleta de Nike, Logan Aldridge, perder el brazo izquierdo en un accidente de wakeboard a los 13 años no solo fue lo "mejor" que le ha pasado, sino que también fue la base de su propósito: ayudar a los demás a desarrollar seguridad. Empezamos la novena temporada de Trained con el cofundador de la empresa de equipos adaptados All Things Adaptive y director de entrenamiento de la Adaptive Training Academy, que se une a la nueva anfitriona Jaclyn Byrer para hablar sobre el viaje físico y mental que lo ayudó a convertirse en el tercer hombre con un solo brazo más en forma de la Tierra. Además nos habla de las cuatro palabras que su madre le dijo y que cambiaron su perspectiva, del sentido del humor que le mantiene una sonrisa en la cara y de la regla de los cinco segundos que sigue para pasar a la acción. Sin importar tu cuerpo, tus capacidades o tu deporte, su perspectiva y su actitud atrevida nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos paso a paso.
"Pensaba que a esta edad sería un atleta profesional en cualquier otra categoría. Pero me ocurrió esto y dije 'Muy bien, pasó esto. Tengo solo un brazo, vamos'".
Logan Aldridge Atleta de CrossFit, cofundador de All Things Adaptive y director de entrenamiento de la Adaptive Training Academy
¿Tienes alguna pregunta sobre mentalidad, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos algún invitado o tema? Envía un correo electrónico a trained@nike.com y Jaclyn verá qué puede hacer.