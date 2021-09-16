Logan Aldridge, atleta de CrossFit, puede ayudar a cualquiera a ganar más confianza

Rara vez un accidente grave se convierte en un momento clave de la vida. Pero en el caso del atleta profesional de CrossFit y atleta de Nike, Logan Aldridge, perder el brazo izquierdo en un accidente de wakeboard a los 13 años no solo fue lo "mejor" que le ha pasado, sino que también fue la base de su propósito: ayudar a los demás a desarrollar seguridad. Empezamos la novena temporada de Trained con el cofundador de la empresa de equipos adaptados All Things Adaptive y director de entrenamiento de la Adaptive Training Academy, que se une a la nueva anfitriona Jaclyn Byrer para hablar sobre el viaje físico y mental que lo ayudó a convertirse en el tercer hombre con un solo brazo más en forma de la Tierra. Además nos habla de las cuatro palabras que su madre le dijo y que cambiaron su perspectiva, del sentido del humor que le mantiene una sonrisa en la cara y de la regla de los cinco segundos que sigue para pasar a la acción. Sin importar tu cuerpo, tus capacidades o tu deporte, su perspectiva y su actitud atrevida nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos paso a paso.