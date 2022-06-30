La mejor forma de tener un diálogo interno para mejorar tu rendimiento

Con intención o sin ella, seguramente has hablado contigo durante un entrenamiento. Puede que te digas cosas positivas, como "Puedes hacerlo" o "No te rindas". Pero también están los pensamientos negativos: "Esto es muy difícil para mí" o "No puedo seguir el ritmo" o "No sirvo para esto".

Como debes suponer, el dialogo interno únicamente positivo puede mejorar el entrenamiento. Según un metaanálisis publicado en la revista Perspectives on Psychological Science, no solo puede contribuir a que tengas una imagen personal más saludable, sino que también puede mejorar el rendimiento. De acuerdo con una investigación publicada en la revista Sports Medicine, decirte cosas positivas a ti mismo (en especial cuando se visualiza y establece un objetivo) puede ayudar a mejorar la resistencia atlética y también, según una investigación publicada en la revista Medicine & Science in Sports & Exercise, podría hacer que el entrenamiento te resulte menos intenso. En particular, utilizar un lenguaje positivo puede dar como resultado más energía y una menor frecuencia cardíaca, según muestra una investigación de la revista Clinical Psychological Science.

Dicho esto, existe una línea muy delgada entre hablarte de forma positiva y el diálogo interno excesivamente positivo. Este último puede ser perjudicial, ya que es menos realista. "Que tu mente rechace tus afirmaciones positivas es peor que no tenerlas", afirma el doctor en psicología deportiva Jonathan Fader, autor de "Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life". "Cuando te haces promesas que no puedes cumplir, disminuye tu autoeficacia o tu percepción de lo que eres capaz de hacer", concluye.

Digamos que para motivarte a lograr tu primera dominada, o batir tu récord personal levantando 9 kilos más, usas una frase como "Puedes con esto y más", pero finalmente no logras tu objetivo. Es más probable que te quedes estancado en lo que no lograste en lugar de ver lo que sí hiciste (tal vez te elevaste hasta la mitad de la dominada o mejoraste tu récord de levantamiento por 2 kilos). Esto podría potencialmente disminuir tu confianza a futuro, lo que podría desalentarte de volver a intentarlo, afirma Fader.

Además, un lenguaje demasiado positivo, si estás fingiendo confianza, puede hacer que te frustres aún más. "Cuando no crees lo que dices, es probable que reacciones con emociones negativas", asegura Gloria Petruzzelli, doctora en psicóloga clínica y deportiva acreditada del departamento de atletismo del estado de Sacramento. Eso puede detener tu progreso.