La pronación frente a la supinación: ¿cuál es la diferencia?

Al caminar o correr, tus pies cambian sutilmente la forma en que distribuyen el peso. Esto se llama pronación o supinación, según hacia dónde tiendan a “rodar” tus pies en cada paso.

"La pronación ocurre cuando el pie gira hacia adentro, poniendo más peso en el borde interno del pie. La supinación es lo contrario: el pie gira hacia afuera, colocando más peso en el borde externo", explica Carol Mack, doctora en fisioterapia, especialista en fuerza y acondicionamiento, fisioterapeuta y entrenadora en Cleveland, Ohio. Estos movimientos son normales y suceden en cada paso que damos. Sin embargo, algunas personas pueden pronar o supinar más de lo normal".

Cuando eso pasa, se habla de sobrepronación o sobresupinación (subpronación), lo que puede afectar tu forma de caminar y tu rendimiento deportivo.



Definiciones rápidas