Running o ciclismo: ¿Cuál es el mejor entrenamiento para mí?

¿Qué se considera correr? El diccionario Cambridge English Dictionary ofrece una definición bastante amplia: "la actividad de desplazarse rápidamente a pie, como deporte o por placer". Esto incluye trotar, correr en senderos, correr en cinta, hacer sprints y correr en pavimento.

"Aunque es importante prestar atención a la forma de correr y evitar aumentar el kilometraje demasiado pronto, se trata de una actividad bastante accesible para muchas personas", dice Timothy Miller, doctor en medicina y cirujano ortopédico especializado en medicina deportiva del Ohio State University Wexner Medical Center. "Después de todo, se requiere muy poco equipo más allá deunos tenis adecuados para tus necesidades, y puedes comenzar de forma gradual e ir mejorando tus resultados con el tiempo". Entre los beneficios se incluyen los siguientes:

Mejora de la densidad ósea: El Cedars-Sinai Medical Center señala que los runners acumulan más hormonas que fortalecen los huesos en comparación con quienes caminan. Esto aumenta la absorción de calcio en los huesos y, por ende, la densidad ósea. Por el contrario, las investigaciones indican que el ciclismo no aumenta la densidad ósea y, en algunos casos, incluso puede reducirla.

El Cedars-Sinai Medical Center señala que los runners acumulan más hormonas que fortalecen los huesos en comparación con quienes caminan. Esto aumenta la absorción de calcio en los huesos y, por ende, la densidad ósea. Por el contrario, las investigaciones indican que el ciclismo no aumenta la densidad ósea y, en algunos casos, incluso puede reducirla. Mayor eficiencia de tiempo: Como explicó la Dra. Miller, se necesita poco equipo para correr más allá de unos buenos tenis que brinden soporte. A menos que uses cinta y no tengas una, puedes correr prácticamente en cualquier lugar.

Como explicó la Dra. Miller, se necesita poco equipo para correr más allá de unos buenos tenis que brinden soporte. A menos que uses cinta y no tengas una, puedes correr prácticamente en cualquier lugar. Mayor activación muscular en la parte inferior del cuerpo a partir de la carga de impacto: Para absorber impactos y propulsarte hacia adelante, al correr, tu cuerpo activa varios músculos inferiores: glúteos, cuádriceps, isquiotibiales y pantorrillas.

Según una investigación de la revista Progress in Cardiovascular Diseases, correr es una "medicina clave para la longevidad", ya que proporciona beneficios significativos que previenen enfermedades crónicas, independientemente del sexo, la edad, el peso o las condiciones de salud.