Sí, los tenis específicos para running son muy útiles para los principiantes, ya que están diseñados para soportar el tipo de impacto que supone esta actividad. Elige este tipo de tenis en lugar de los de carrera, que están diseñados para ser ligeros y se utilizan con menos frecuencia. Además, asegúrate de reemplazar los tenis desgastados, sobre todo si acabas de retomar el running después de un largo descanso, para que puedas disfrutar de la sujeción adecuada.

Aquí tienes algunas recomendaciones de tenis Nike para cuando vuelvas a jugar:

Los tenis de running Pegasus son conocidos por su transpirabilidad y su retorno de energía más ligero.

Los tenis de running Vomero son una de las mejores opciones para disfrutar de protección contra impactos y la máxima amortiguación.

Los tenis de running Structure ofrecen estabilidad y amortiguación, con soporte para el arco y una base ancha y estable.