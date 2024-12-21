¿Cuál es la diferencia entre correr y trotar?

Desde reducir el riesgo de cáncer hasta mejorar el manejo del estrés, el running ofrece una gran variedad de beneficios y ventajas. Asimismo, también existen algunas ventajas intangibles, como la sensación de terminar un entrenamiento intenso o los amigos que se conocen en la comunidad del equipo de running. Esto y más a continuación.

Según un estudio publicado en Medicine & Science in Sports & Exercises, los participantes que corrieron a mayor velocidad tendieron a usar menos medicamentos para la hipertensión, el colesterol elevado y la diabetes. Al revisar el rendimiento y las necesidades médicas de más de 50,000 corredores de ambos sexos, los investigadores descubrieron que los hombres que corrían a un ritmo de cuatro minutos por kilómetro y más rápido utilizaban menos medicamentos que los que corrían a una velocidad de seis minutos por kilómetro o más lento. De manera similar, encontraron que las mujeres que corrían a cinco minutos por kilómetro y más rápido usaban menos medicamentos que las que lo hacían a seis minutos por kilómetro o más lento.

Es más, correr puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer y, de acuerdo con una evaluación de casi 170 estudios epidemiológicos observacionales publicados en The Journal of Nutrition, tiene un impacto positivo en la experiencia con esa enfermedad. El análisis masivo brindó un argumento convincente que indicó que la actividad física reduce el riesgo de los cánceres de colon y mama, y probablemente el de próstata.

"La evidencia de que el ejercicio también influye en otros aspectos de la experiencia de cáncer va en aumento", indicó la evaluación. "Estos beneficios incluyen detectar, sobrellevar, rehabilitarse y sobrevivir al cáncer tras su diagnóstico".

Más allá de los beneficios físicos del running, la investigación sugiere que también puede favorecer la reducción del estrés crónico. En un estudio publicado en 2018 por Neurobiology of Learning and Memory, que analizó el impacto del ejercicio en ratones, se descubrió que los ratones sometidos a estrés y ejercicio demostraron un mejor rendimiento y memoria que los sedentarios.