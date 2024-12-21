¿Cuál es la diferencia entre correr y trotar?
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Descubre en qué se diferencian ambas actividades y por qué cada una puede desempeñar un papel importante en el desarrollo de la condición física integral.
Cada día, millones de personas se amarran las agujetas del calzado de running y salen a recorrer kilómetros. Pero cuando lo dan todo en el pavimento, ¿están corriendo o trotando? ¿Y alguna de las dos opciones es mejor para la salud general?
La diferencia entre correr y trotar
Aunque los términos "correr" y "trotar" no tienen definiciones oficiales (no están descritas en la USATF, la Federación Nacional de Atletismo de los Estados Unidos que es el órgano rector del running), existen ciertos factores que sirven para determinar si lo que haces al salir a acumular kilómetros es correr o trotar.
1.Velocidad
Para muchas personas, trotar es simplemente una versión más lenta del running. Muchos expertos dicen que el ritmo promedio del trote oscila entre 6 y 10 kilómetros por hora (km/h), mientras que el running tiene un ritmo que supera los 10 kilómetros por hora o, dicho de otra manera, es más rápido que 6 minutos por kilómetro. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la diferencia entre trotar y correr varía según la persona.
Incluso es posible que, en un mismo entrenamiento, pases del ritmo de trote al de running. Esto es justamente lo que sucede cuando incorporas intervalos de velocidad o haces una carrera con ritmo que, por lo general, requieren trotes de calentamiento y recuperación entre series. Chris Bennett, Head Coach de Nike Running Global, en muchas de sus carreras guiadas por audio incluidas en la Nike Run Club App, hace énfasis en la recomendación de que es importante tomar en serio el calentamiento.
"Entonces, si en este momento estás presionando, esforzándote y corriendo duro, ¡detente! Presionarte, esforzarte y correr duro en un calentamiento son todas cosas que te juegan en contra en lugar de ayudar", dice.
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2.Intensidad
Independientemente de tu velocidad, es muy probable que alternes entre los ritmos de trote y running, especialmente durante los entrenamientos más intensos. Por ejemplo, es muy probable que, entre repeticiones y series de sprints de intervalos de velocidad de 200 metros, los trotes de recuperación sean más lentos que tu ritmo de calentamiento. Sin embargo, si estás retomando la actividad después de una lesión o apenas estás iniciándote en el mundo del running, es bueno que comiences por caminar y trotar antes de acelerar.
Incorporar carreras de intervalo o velocidad a tu rutina aporta un montón de beneficios. En una evaluación de estudios de 2015, publicada en Sports Medicine, se determinó que practicar entrenamiento de intervalos de alta intensidad puede ofrecer impactos positivos en el VO2 máx o en la eficiencia del cuerpo para crear energía a partir del oxígeno. Durante una carrera de intervalos, se alternan ritmos más y menos veloces, que utilizan una variedad de sistemas de energía y, con el tiempo, pueden disminuir la frecuencia cardíaca en reposo.
3.Intención
Dependiendo de tus metas, es probable que prefieras tomar las cosas con calma para permitir que las piernas se recuperen después de tu carrera larga de la semana, o quizás necesites liberar algo de presión después de un día atareado y aumentar la intensidad; ambas opciones brindan beneficios cuando se hacen a conciencia. Si tu plan es aumentar el esfuerzo, asegúrate de hacerlo gradualmente para evitar el agotamiento, el sobreentrenamiento o las posibles lesiones por uso excesivo.
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Ya sea que estés entrenando para un maratón o simplemente tengas ganas de disfrutar algo de movimiento durante el día, tanto el trote como el running ofrecen grandes beneficios mentales y físicos. Además, ambos pueden incorporarse a una variedad de programas para apoyar múltiples objetivos. Y recuerda, las carreras de recuperación lentas son tan importantes como las orientadas a la velocidad.
"Una carrera de recuperación bien realizada te permite recuperarte física, mental y emocionalmente, además de hacerlo a conciencia plena", dice Bennett.
Beneficios del running para la salud
Desde reducir el riesgo de cáncer hasta mejorar el manejo del estrés, el running ofrece una gran variedad de beneficios y ventajas. Asimismo, también existen algunas ventajas intangibles, como la sensación de terminar un entrenamiento intenso o los amigos que se conocen en la comunidad del equipo de running. Esto y más a continuación.
Según un estudio publicado en Medicine & Science in Sports & Exercises, los participantes que corrieron a mayor velocidad tendieron a usar menos medicamentos para la hipertensión, el colesterol elevado y la diabetes. Al revisar el rendimiento y las necesidades médicas de más de 50,000 corredores de ambos sexos, los investigadores descubrieron que los hombres que corrían a un ritmo de cuatro minutos por kilómetro y más rápido utilizaban menos medicamentos que los que corrían a una velocidad de seis minutos por kilómetro o más lento. De manera similar, encontraron que las mujeres que corrían a cinco minutos por kilómetro y más rápido usaban menos medicamentos que las que lo hacían a seis minutos por kilómetro o más lento.
Es más, correr puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer y, de acuerdo con una evaluación de casi 170 estudios epidemiológicos observacionales publicados en The Journal of Nutrition, tiene un impacto positivo en la experiencia con esa enfermedad. El análisis masivo brindó un argumento convincente que indicó que la actividad física reduce el riesgo de los cánceres de colon y mama, y probablemente el de próstata.
"La evidencia de que el ejercicio también influye en otros aspectos de la experiencia de cáncer va en aumento", indicó la evaluación. "Estos beneficios incluyen detectar, sobrellevar, rehabilitarse y sobrevivir al cáncer tras su diagnóstico".
Más allá de los beneficios físicos del running, la investigación sugiere que también puede favorecer la reducción del estrés crónico. En un estudio publicado en 2018 por Neurobiology of Learning and Memory, que analizó el impacto del ejercicio en ratones, se descubrió que los ratones sometidos a estrés y ejercicio demostraron un mejor rendimiento y memoria que los sedentarios.
Beneficios del trote para la salud
Lograr una carrera dura puede brindar una gran sensación de realización, pero no menosprecies los beneficios de trotar. Ya sea que estés retomando el running luego de una lesión o que estés probando el deporte, el trote ofrece muchos beneficios para la salud que van más allá de disfrutar algo de movimiento y despejar telarañas mentales.
De hecho, un estudio de 2015, publicado en HHS Public Access, evaluó la relación entre correr despacio y el riesgo de mortalidad cardiovascular en más de 55,000 participantes de edades que abarcaban desde los 18 hasta los 100 años. La investigación reveló que correr por incluso 5 a 10 minutos por día a velocidades más lentas que 10 km/h puede reducir de manera sustancial el riesgo de morir a causa de una enfermedad cardiovascular.
Correr o trotar: ¿qué es mejor?
Tanto correr como trotar pueden brindar beneficios para la salud, incluso aunque sea solo un par de kilómetros por día. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., la mayoría de los adultos pueden mejorar su estado de ánimo y la calidad del sueño, así como reducir la amenaza de sufrir enfermedades cardiovasculares y crónicas, al realizar dos a cinco horas de ejercicio de moderado a enérgico por semana: correr y trotar cumplen perfectamente esas condiciones.
Si corres, el trote puede jugar un papel importante en tus entrenamientos semanales. Si trotas, aumentar la velocidad con sprints o períodos de mayor ritmo ocasionales puede convertirse en un desafío estimulante, independientemente del ritmo que alcances. Sin importar qué elijas, ambas actividades aportan valor y pueden ayudarte a amar el running como deporte, así como a vivir una vida larga y activa.
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