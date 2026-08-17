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エアマックス 95 シューズ

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NIKE AIR MAX 95 SHOES

1995年に発売されたNike Air Max 95は、前足部にビジブルエアを搭載した初のバージョン。デザインがより洗練されてアップデート。従来と同じ抜群のクッショニングを継承し、快適な履き心地と優れた通気性を提供します。Nike Air Max 95のメンズレディースのスタイルのほか、Air Max 1やAir Max 90など他のAir Maxもチェックしよう。