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      1995年に発売されたNike Air Max 95は、前足部にビジブルエアを搭載した初のバージョン。デザインがより洗練されてアップデート。従来と同じ抜群のクッショニングを継承し、快適な履き心地と優れた通気性を提供します。Nike Air Max 95のメンズレディースのスタイルのほか、Air Max 1やAir Max 90など他のAir Maxもチェックしよう。