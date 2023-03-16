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      1990年に発売されたNike Air Max 90は、カプセル化された不活性ガスを増量し、オリジナルのAir Max 1に磨きをかけた一足。従来に引き続きビジブルMax Airユニットを搭載。耐久性に優れたレザーとメッシュのアッパーにより、快適な履き心地とサポート力を提供します。Nike Air Max 90のメンズレディースキッズスタイルや、Air Max 1やAir Max 95など他のAir Maxもチェックしよう。