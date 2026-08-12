エア マックス 270の特徴について
エア マックス 270は、ナイキ エア マックスの2つの定番モデルを称えた斬新なシルエットが特徴。エア マックス 180とエア マックス 93のアイコニックなデザインを継承したことから、当初はその数字を足したエア マックス 273と呼ばれていました。ライフスタイルシューズとしてデザインされたナイキ シューズには先行モデルもありましたが、エア マックス 270はランニング用ではなくライフスタイルシューズとして初めてAirユニットを搭載したモデルです。Max Airヒールユニットとしては最も分厚い32㎜のヒールを実現し、Airユニットが270度見えるエア マックス 180のようなデザインも魅力です。VaporMax Airユニットと同じくナイキ本社の近くで製造された新ユニットは、オレゴン州のフレッシュな空気をまとっています。アッパーの要所に配した複数のメッシュパターンで最新のスポーツスタイルを演出し、大きめのMax Air内蔵ヒールがしっかりと足を固定。歴代エア マックスの伝統に連なりつつ、先進的な未来を見据えた理想のスニーカーです。その他の各種エア マックス スニーカーも忘れずにチェックしよう。