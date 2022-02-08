心血管の健康を保つヨガ：そのメリットとは？

ヨガにはさまざまなタイプがあり、それぞれ負荷の度合いが異なる。 ヴィンヤサヨガは、筋力増強効果のあるポーズを次々ととりながら流れるように体を動かすため、中負荷から高負荷のタイプとされている。



低負荷のタイプとしては、より深呼吸に集中しながら、ブロックやストラップなどの小道具を使ってリラックスするリストラティブヨガがある。 その他に、瞑想タイプのヨガがあることも忘れてはならない。 ストレスは、心臓の健康状態に影響する大きな要素である。だから、心を落ち着かせる方法を学ぶことで、メンタルの回復力を徐々に高めることができる。



ヨガ初心者なら、リストラティブヨガのプラクティスから始めて、ヴィンヤサヨガなどのハードなヨガのクラスを目指すとよいだろう。 ヨガのタイプにかかわらず、ほとんどのクラスで呼吸、瞑想、ポーズを組み合わせた健康的な運動をすることができる。



結論：ヨガを行うことによって、筋力を鍛えたり、定期的な運動習慣を身に付けたりできるだけでなく、ストレスレベルへの意識を高めることもでき、その両方が心臓の健康の維持に役立つということだ。 ヨガを始めるのに手助けが必要な場合は、 Nike Training Clubアプリが参考になる。さっそく、ダウンロードしよう！