ヨガは有酸素運動や筋力トレーニングなのでしょうか？

ヨガのメリットは幅広い。さらに、運動能力を高める効果的な方法となる場合もある。 2016年に『International Journal of Yoga』で発表された研究によると、習慣的なヨガのプラクティスを10週間にわたって続けた被験者は、柔軟性とバランスの改善に加えて、関節の可動性と可動域(ROM)が向上したという。



また、ヨガはメンタルヘルスやストレス管理にも有効である。 2011年の研究では、ヨガがストレス、不安、落ち込み、慢性的な痛みを軽減し、睡眠を改善して、全般的な健康や生活の質の向上に役立つと結論付けられた。 ヨガには有酸素運動と筋力トレーニングのメリットもあるが、プラクティスとしてのヨガには深呼吸と瞑想という要素もある。



身体活動としてのヨガに関する研究では、さまざまな見解がある。 言い換えると、健康状態を実際に向上させるのかという点については、未だに結論が出ていない状態なのだ。



2007年に『BMC Complementary and Alternative Medicine』で発表された臨床試験では、ヨガは強度の低い身体活動と同等で、心血管系の健康を向上させる程の運動量はないと結論付けている。



しかし、ヨガが心肺機能に関する指数を向上させることを示す研究もある。 2013年に『Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine』で発表された体系的レビューでは、心血管系の健康の主要な指標である血圧を、ヨガが低下させる可能性があると結論付けている。



研究において意見が分かれているのは、ヨガが包括的な言葉であるためだ。 強度、種類、頻度といったプラクティスへの取り組み方によって、得られるメリットが定まる。 理想としては、さまざまなヨガのプラクティスに他のタイプの身体活動を組み合わせることだ。そうすることで、心肺の健康や体力の面で最適な結果が得られることになる。



