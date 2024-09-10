デザインの舞台裏：Nikeレディースのプロ用トラック＆フィールド キットの制作

2024スポーツコレクションは、Nikeがこれまでに製作したトラック＆フィールドキットの中でも、最もデータに基づいたものだ。 このキットは、Nike NXTのコンピューターによるデザインとスポーツリサーチを活用しており、ウェアのデザインと構造においてピクセル単位、ステッチ単位の精度を実現している。 Nikeのチームは、スポーツリサーチラボで4Dモーションキャプチャデータを用いてアスリートの身体を研究。運動中のアスリート、熱がこもるゾーン、発汗ゾーンなどを調べ、理想的なフィット感と可動域を得るために必要な通気性と伸縮性をマッピングした。

ユニフォームには、高性能のマイクロファイバーとポリエステルの速乾素材を生み出す革新的なテクノロジー「Dri-FIT ADV」が搭載されている。 その目的は、試合中もアスリートをさらりと快適な状態に保つこと。

データ収集を終えたNikeのデザインチームは、さまざまな体型やサイズの要件を考慮しつつ、多様な種目のアスリートに対応できるようにさまざまなシルエットのウェアを作成するとともに、あらゆる性別のニーズに合わせた特別なユニフォームを作り上げた。

ウィメンズ向けトラック＆フィールド用ユニフォームでは、女性アスリートがユニフォームの下に別のスウッシュブラを着用できるよう、デザインチームが内蔵ブラを再構築。その結果、複数のパーツが連動する仕様が誕生した。 メンズ用のウェアは、体のラインや種目ごとの特性に基づくシルエットに対応し、バリエーションに富む。

陸上競技がいかにダイナミックで多様性に富んでいるかを考えると、イノベーションは非常に重要だ。 たとえば、Nikeは以前のキットよりも軽い素材を使い、体にゆったりとフィットする投てき選手用のトップス（スローワートップス）を新たに発表した。 ウィメンズ向けのスローワートップスは、可動性と可動域を広げるため、背面肩部分にカットアウトを施している。 デザイナーは汎用性も重視し、ショートボトムのウィメンズ用ユニタードをラインナップに加えた。 既存のレオタードも、アスリートのスタイリングに合わせて、上にショートパンツを重ねて着用できるようにデザインされた。

Nikeのアパレルイノベーション担当副社長であるジャネット・ニコルは次のように説明している。「私たちは、あらゆる性別や体型、サイズ、機能性を考慮しています。 たとえば陸上競技では、マラソン、走り幅跳び、砲丸投げの選手がアパレルに求める性能は明らかに異なります。 データは、私たちが新たなデザインや方法を生み出すうえで、多大な影響をもたらします。 また、データをパフォーマンスの革新のために活用するだけでなく、アスリートのフィードバックもキットのデザインに取り入れました」

パリでの大会で使用される競技用キットのカラーディレクションは、「メタプリズム」と呼ばれる。 これは、光と動きを使って色彩を振動させることで、従来のフェデレーションキットの色合いを増幅させるものだ。 どのキットにも各国のナショナルカラーを使用し、代表チームの伝統的なスタイルと雰囲気を継承しながら、カラーパレットに新たな方向性を与えている。

予選や準決勝用のユニフォームには主に無地のトップスを採用しているが、決勝戦用のキットは全面プリントが特徴だ。Nikeが決勝用に特別なデザインを制作したのは、今回が初めてとなる。 コンピュテーショナルデザインチームによるデータの視覚化に支えられ、Nikeは「emotion of motion」と呼ばれる独自のコンセプトを生み出した。

画期的なことに、チームはナイキスポーツリサーチラボによる長距離ランナーのモーションキャプチャを、色分けされ変化し続ける粒子フィールドに変換した。 そしてこれらのビジュアルが、「emotion of motion」グラフィックに直接変換された。 陸上競技の種類は多岐にわたるが、運動はそれら共通の要素である。これらのキットは、最高峰のアスリートの功績を称えるために作られたものだ。

その結果、約50のスタイルと12種類以上の競技用スタイルの中からアスリートが選択できるようになった。