今すぐ手に入れたい、おすすめのNikeハイキング用スカート
購入ガイド
UV保護やポケット、すぐに乾く撥水素材まで。機能性とトレンドを自然にミックスしたおすすめのハイキング用スカートをご紹介。
場所や持ち物など、ハイキング旅行は出発前の準備が肝心。 天候が変化した時の服装や、必需品（スマートフォンなど）の収納先に悩んだことがあるかもしれない。ハイキング用のスカートなら、そんな悩みを一気に解決してくれる。 スカートやスコートは、ハイキングにぴったりの選択肢だ。スタイルも機能面も申し分ない。 ここでは速乾性に優れた素材、調節可能な丈、使いやすく配置されたポケットなどを備えた、ハイキングにおすすめのNikeスカートをご紹介。
1. ナイキ ACG "Smith Summit" ウィメンズ ジップオフ スカート
天気が予測できない時でも、この実用的なジップオフスカートなら天候の変化に対応できる。 耐久性に優れた撥水ウーブン素材が紫外線をブロックするハイキングスカートなら、雨の日も晴れの日も体をしっかりカバーしてくれる。 裾のバンジーコードでシルエットをカスタマイズでき、ベルト付きの伸縮性のあるウエストバンドが体にぴったりフィットする。 複数のポケットやカラビナ付きで収納力も十分だ。 気温が上がってきたら、ジッパーでボトムスカートを取り外すこともできる。
2. ナイキ トレイル ウィメンズ レペル ミッドライズ 13cm ランニング スコート ポケット付き
スコートの最大のポイントは、スカートのようなスタイルで、ショートパンツの着心地や機能性を備えている点。 このスコートは、伸縮性のある内蔵ショートパンツとゆったりとしたアウターレイヤーが、自由な動きをサポートする。 上着を脱ぎたくなったら、 ウエストバンドのループにシャツやキャップを掛けられる。 撥水素材を使用したアウタースカートレイヤーが、雨の日もさらりとした状態をキープしてくれる。 ポケットも6つあり、収納力も抜群だ。
3. ナイキ ACG 'Snowgrass' ウィメンズ UV スカート
耐久性に優れた撥水素材にUVカット機能を施し、複数のポケットと調節可能な丈を採用したSnowgrassは、究極のハイキングスカートだ。 機能的な内蔵ベルトがぴったりフィットし、2方向に伸縮する素材で一日中快適な着用感が持続する。 2つのジッパー付きポケット、2つのメッシュ素材のカーゴポケット、三角形のカラビナを備え、必要なアイテムもすべて持ち運べる。 たとえ水たまりに出くわしても、取り外し可能な長い方のレイヤーを外すだけで済む。 ブランケットを敷いて座りたいときは、 すべてのスナップを外せばブランケットに早変わり。
4. ナイキ Dri-FIT ブリス ウィメンズ ミッドライズ トレーニング スコート
これは、昼も夜も活躍する万能なトレーニングスコート。 一見、普通のミニスカートに見えるが、実はハイキングなどでも大活躍してくれるアイテムだ。 Nike Dri-FITテクノロジーを取り入れた、速乾性抜群の柔らかい素材が、さらりと快適な状態をキープ。さらに、ぴったりフィットするインナーショートパンツと、腰上に配した幅広のウエストバンドが、しっかりしたサポート感を提供する。 必需品を収納できるスラッシュポケットも付いている。
5. ナイキ ワン ウィメンズ Dri-FIT ウルトラ ハイウエスト スコート
サポート性に優れたこのスコートなら、トレイルだけでなく、幅広い用途に対応できる。 縫い込み式のショートパンツと超ハイウエストが最適なサポート性を発揮。抜群に柔らかいアウターレイヤーには速乾テクノロジーを取り入れ、どんなに過酷な天候下でもさらりと快適な状態をキープしてくれる。 大きなドロップインポケットにスマートフォンを入れたら、出発の準備は完了だ。
6. ナイキ プロ Dri-FIT ウィメンズ ハイウエスト 8cm スコート ポケット付き
これは、ナイキ ワン ウィメンズ Dri-FIT ウルトラ ハイウエスト スコートと同じ速乾性テクノロジー、サポート性に優れたインナーショーツ、快適なウエストバンドを備えた、ポケットの多いスコートだ。 このスコートには、さらにポケットが追加され、外側のメッシュパネルにはスタイリッシュなNike Proのプリントが施されている。
7. ナイキ ワン ウィメンズ Dri-FIT ドレス
ハイキングにドレスを着て行けないのは過去の話。 サステナビリティに配慮したこのワンピースなら、ハイキングの用意もとても簡単に。 抜群に柔らかい適度なボリュームのリブ素材を使用した、伸縮性と速乾性にも優れた一着だ。 内蔵のショートパンツと左ポケットを備えているから、ウエストバンドを気にすることなくスコートの機能を活用できる。
8. ナイキ Dri-FIT アドバンテージ ウィメンズ ロング ゴルフ スカート
もう少しカバー範囲の広いスカートをお探しなら、この実用的なロングゴルフスカートがおすすめ。 このスカートなら、コースやトレイルだけでなく、幅広い用途に対応できる。 軽量なDri-FIT速乾性素材がさらりとした状態をキープし、長めで伸縮性のあるインナーショーツがしっかりとサポートする。 運動中も必需品を携帯できる複数のポケットを備えている。
文：エリカ・ブルック・ゴードン