ウェアとシューズを揃えた後は、その他のアイテムをバランスよくギアバッグに詰めることに集中できると話すのは、USATF認定コーチでRunning with Lifeを運営するエイミー・ドレッキだ。

ヘルメット： 意外にも、ヘルメットは準備のどさくさに紛れて忘れることがよくあるとドレッキは言う。 レースではヘルメットの着用が義務づけられているため、これは大問題だ。近くにショップがなければ、スタートする前に失格になりかねない。

意外にも、ヘルメットは準備のどさくさに紛れて忘れることがよくあるとドレッキは言う。 レースではヘルメットの着用が義務づけられているため、これは大問題だ。近くにショップがなければ、スタートする前に失格になりかねない。 タイヤ交換に必要なアイテム： 便利な修理キットを用意しておくことが重要だが、すばやく使う方法を身につけておくことも大事だと、ドレッキは指摘する。 レース当日までに、タイヤの修理や交換を何度か練習しておくようアドバイスしている。

便利な修理キットを用意しておくことが重要だが、すばやく使う方法を身につけておくことも大事だと、ドレッキは指摘する。 レース当日までに、タイヤの修理や交換を何度か練習しておくようアドバイスしている。 個人情報を収納した防水加工のバッグ： これはレース関連の情報、ID、緊急連絡先などを入れておくのに役立つ。

これはレース関連の情報、ID、緊急連絡先などを入れておくのに役立つ。 サングラス： 走るときは使わなくても、自転車では必要になるとドレッキは言う。 「自転車ではまぶしさを抑え、小石などから保護するために着用します。ヘルメットの内側に置いておけば、忘れずに着用できます」

走るときは使わなくても、自転車では必要になるとドレッキは言う。 「自転車ではまぶしさを抑え、小石などから保護するために着用します。ヘルメットの内側に置いておけば、忘れずに着用できます」 ゴーグルとスイムキャップ： これは必須ではないが、スイムキャップをかぶると流体力学を利用でき、ゴーグルを使えば大勢の選手に囲まれても泳ぎやすい。 ミラー博士はこう話す。「レースによっては洗濯機の中で泳ぐような状態になることもあります。 1人で泳ぐときはゴーグルがなくても問題ないかもしれませんが、しぶきを上げて泳ぐ選手たちに囲まれると、特に晴天の日はゴーグルが必要になるでしょう」

これは必須ではないが、スイムキャップをかぶると流体力学を利用でき、ゴーグルを使えば大勢の選手に囲まれても泳ぎやすい。 ミラー博士はこう話す。「レースによっては洗濯機の中で泳ぐような状態になることもあります。 1人で泳ぐときはゴーグルがなくても問題ないかもしれませんが、しぶきを上げて泳ぐ選手たちに囲まれると、特に晴天の日はゴーグルが必要になるでしょう」 タオル： 暖かい天候の日はスイムの後も自然乾燥で対応できるが、気温が低い日は、次の種目で寒い思いをしないで済むように、タオルを準備しておきたい。

暖かい天候の日はスイムの後も自然乾燥で対応できるが、気温が低い日は、次の種目で寒い思いをしないで済むように、タオルを準備しておきたい。 擦れ防止クリームやスプレー： 運動中に擦れが起きやすい部分をあらかじめ保護するのに役立つ。 トレーニングで使っていなければレースでも不要と思うかもしれないが、持っていれば苦痛を減らすために役立つことがあるとドレッキは説明する。

運動中に擦れが起きやすい部分をあらかじめ保護するのに役立つ。 トレーニングで使っていなければレースでも不要と思うかもしれないが、持っていれば苦痛を減らすために役立つことがあるとドレッキは説明する。 レース中の補給用の水分と食品： エイドステーションがたくさん用意されているアイアンマンレースでも、経験のある多くの選手は、ハイドレーションパックや、エナジージェルのような炭水化物を含む補給食を携帯する。

エイドステーションがたくさん用意されているアイアンマンレースでも、経験のある多くの選手は、ハイドレーションパックや、エナジージェルのような炭水化物を含む補給食を携帯する。 トランジションバッグ：これはレースで使用する装備品を入れるバッグとなる。レース後に必要なアイテムも積み込んでおこう。 たとえば予備のソックス、日焼け止め、すぐに冷却に使えるアイスパック、乾いたシューズまたはサンダル、リップクリームが挙げられる。 また、レースで使うアイテムの予備を入れておくのもよいだろう。 スイムキャップやゴーグル、サングラス、スイムスーツなどは、重複して持っていても役立つ可能性がある。

何よりも重要なのは、 可能な限りレース当日に使うアイテムで練習することだとミラーは指摘する。 レース当日は予期しない出来事が起きるもの。スイムが思った以上に混雑したり、自転車にちょっとした問題が起きて修理に数分取られたりすることもある。 特にトランジションを含め、さまざまな状況を想定して練習しておけば、整った状態でスタートラインに立つことができる。