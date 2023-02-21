Nikeおすすめのウィメンズサッカーギア7選
購入ガイド
ピッチで最大限のスピード、敏捷性、精度を発揮できるようデザインされたNikeのサッカーウェアとアクセサリーで、大事な試合に備えよう。
サッカープレーヤーは、1秒たりともおろそかにできない。 どのポジションでも、シンガードの調整をはじめとする面倒なことに割く時間は、いら立ちの原因になるだけではない。その瞬間にゲームを犠牲にしてしまう可能性があるのだ。
それでも、サッカーギアには、その機能をはるかに超える効果が期待できる。 スタイリッシュなサッカーキットで装備を整えてフィールドに踏み出せば、どんなチームのどんなプレーヤーも、強固な自信が湧いてくるだろう。
ここでは、あらゆるレベルのサッカープレーヤーの優れた運動能力に対応するNikeのウィメンズサッカーギアから、特に欠かせないアイテム7つをご紹介。
Nikeがおすすめする必須のウィメンズサッカーアイテム7選
1. 適切にフィットするサッカーシューズ
ターフ、人工芝、ハードコートなど、どんなフィールドでプレーする場合でも、適切なシューズを選ぶことは、アスリートがサッカーギアを購入する際に特に重要となるポイントの1つだ。 Nikeの主な3つのサッカーシューズ（ファントム、マーキュリアル、ティエンポ）は、あらゆるポジションのプレーヤーが持つスキルレベルに対応するデザインだが、どのモデルも特定の好みやプレースタイルに合わせた機能を備えている。 各シューズの特徴を紹介しよう。
ナイキ ファントム：パターンが浮き出た特殊なテクスチャーにより、プレーヤーのボールコントロールを強化し、ボールの回転を生むデザイン。 また、オフセンターレースの構造が、シュート、パス、ドリブルの精度を高めてくれる。
ナイキ マーキュリアル：この抜群の軽さを誇るシューズを履いて試合を戦うプロのプレーヤーを、世界各地で目にしたことがあるのではないだろうか。 ナイキ マーキュリアル スパイクの特長は、スピードを追求したデザインだ。 マーキュリアルの多くのモデルで使用されている素材がVaporposite+。滑りにくい格子状のメッシュ素材で、超高速での卓越したボールコントロールをサポートする。
ナイキ ティエンポ：柔らかく上質なレザーを使用し、クッションの効いたインソールと順応性に優れたメッシュのシュータンを備えたナイキ ティエンポは、快適な履き心地を追求しながら、 スピードと敏捷性も確保したデザイン。多くのモデルにおいて、パターンを浮き出させるテクスチャード加工が前部に施されており、正確なパス、ドリブル、シュートをサポートする。
2. 丈夫なシンガードとスリーブ
サッカーを楽しむすべてのアスリートにとって、けがの予防に欠かせないのが、ソックスの下でずれることなくフィットし、すねのけがを防ぐ優れたシンガードだ。 Nikeのシンガードは、丈夫な合成素材のシェルに通気孔を配して通気性を確保している。また、コンプレッションスリーブを着用することで、シンガードがずれるのを防止できる。
（関連記事：Nikeおすすめのサッカーシンガード）
3. 通気性に優れたショートパンツ
90分間全力で走ったり、ボールに飛びついたり、滑り込んだりと、サッカーの試合で脚を酷使するアスリートにとって、通気性と軽量性に優れたショートパンツは必須のアイテム。Nikeのサッカーショートパンツは、わずかに伸縮性のある素材を使用しており、メッシュのウエストバンドが締めつけることなくぴったりフィットする。
4. 心地よいウォームアップジャケット
Nikeのサッカージャケットは、試合前の練習中に体を暖かく保ってくれるうえ、悪天候に見舞われたときには防湿性を発揮する。
5. サポート性に優れたスポーツブラ
スポーツブラは、パフォーマンスの要だ。 Nikeのスポーツブラは、幅広いスタイル（背面留め、前面留め、プルオーバー）と、XS～3X、A～Gカップというサイズ展開で、スピード、敏捷性、運動スキルをピッチで最大限に発揮できるようデザインされている。 もちろん、カラーやデザインの選択肢も豊富だ。
6. 速乾性に優れ、髪を固定するヘッドバンド
サッカーフィールドでの視界を確保するには、髪の毛や汗が顔にかからないようにする必要がある。 Nikeのヘッドバンドはしっかりと快適にフィットするデザインに作られており、ディフェンダーは、自陣への攻撃やコーナーキックをはじめ、試合が動くあらゆる瞬間を見逃さずに済む。
7. 速乾性に優れたトップス
クロップド丈、スリムフィット、ゆったりしたシルエットといったスタイルにかかわらず、機能的なサッカーシャツは、アスリートの動きにシームレスに対応しながら、体から汗を逃がして蒸発させる。 一部のNikeのサッカートップスにはNike Dri-FITテクノロジーが搭載されており、マイクロファイバー構造が汗を素材表面に分散させる（これが体から汗を逃がす仕組み）。
文：ジュリア・サリバン（A.C.E.認定パーソナルトレーナー）