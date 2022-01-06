道具が無くても家でエクササイズをする方法

ダンベルがなくても 大丈夫。 以下、代用できるアイテムをいくつか紹介しよう。

ペットボトルや大容量容器

水や牛乳、洗濯洗剤などの大容量容器などがあれば、ダンベルの代わりに使用できると、ナイキのパフォーマンス担当シニアディレクター、ライアン・フラハティは述べている。

「私がトレーニングを担当していたエリートアスリートの一人が、新しい家に引っ越した直後で、まだ荷物を開梱していなかったときのことです。」ライアンは続ける。 「空の洗濯洗剤の容器に水を入れたものをダンベルとして使うことで、すべてのワークアウトを行うことができました」

さらにこの方法なら、調節も可能。容器を途中まで満たせば軽めのウェイトとなり、水を足していけば負荷を上げることができる。

家庭にあるその他のアイテム

ケトルベルやサンドバッグなどの筋力トレーニング用の器具は、形がユニークなウェイトに過ぎない。 一般的なウェイトの代わりに、袋入りのドッグフードや園芸用の土、小麦などを使うことができる。 創造力を発揮して、身の周りにあるものを試してみよう。

形が変わっていて持ちにくいほど、安定させるための小さな筋肉を使うことになり、ケトルベルやメディシンボールと似た効果を得ることができる。