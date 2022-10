ローラーブレードが健康にもたらす5つのメリットをエキスパートが解説

「他のタイプの有酸素運動と同様に、インラインスケートは、ふくらはぎの筋肉、大腿四頭筋、ハムストリング筋、臀筋などの下半身の筋肉と連動しながら、腹筋に働きかけます」と語るのは、AFAA認定パーソナルトレーナーでASAA認定ピラティスインストラクターでもあり、PBSの番組「Step It Up with Steph」で司会も務めるステファニー・マンスールだ。

2015年に発行された『Exercise and Sport Science Reviews』誌の記事では、有酸素運動は骨格筋量を増やす効果があるため(従来の説では、このタイプのエクササイズが筋肉に与える影響は最小限であることが示唆されていた)、老化による筋力低下を防ぐための効果的な方法として検討すべきだと指摘している。

また、関節にかかる圧力が最低限に抑えられるため、インラインスケートはローインパクトのエクササイズと考えられていることにも注目してほしい。 「足を地面から高く持ち上げてジャンプしたり走ったりするのとは違い、スケーティングは滑ることに重点を置いています」とマンスールは語る。

「インラインスケートはローインパクトのカテゴリーに分類されます。なぜなら、片足で軽く蹴って滑り出す時、もう一方の足は地面についたままだからです」とミラーは言う。 「滑り出す時の動きは、片足でバランスを保つヨガのポーズを取る時のように機能します。これは、関節や靭帯に問題がありローインパクトのワークアウトを必要としている人達にうってつけの方法なのです」と彼女は続ける。

関連記事:ランニングで脚の筋力を鍛えられるか?