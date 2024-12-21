ローラーブレードが健康にもたらす5つのメリットをエキスパートが解説

上半身と下半身の両方の筋肉をターゲットにした心臓に良い有酸素運動を屋外で楽しみたいなら、インラインスケートを履いてみるのはどうだろう。

多くの人は、このアクティビティを「ローラースケート」と考えるかもしれない。しかし、専門用語で言うと正しくは「インラインスケート」であり、車輪の位置に少し違いがある。

「インラインスケートは、車輪が縦1列に隣り合って配置されていますが（それゆえ、インライン=一列と呼ばれる）、ローラースケートは車輪が縦2列に並んでいます」と語るのは、ACE認定パーソナルトレーナーのマリッサ・ミラー。 「バランスを取るのはインラインスケートの方が難しくなります」しかし名前はどうあれ、心身の健康にさまざまなメリットをもたらすことに違いはない。

インラインスケートは心拍数を上げる効果があるため、最適な有酸素運動となる。 アメリカ疾病予防管理センター（CDC）は、週に150分の中程度の運動（＋2日間の筋肉強化運動）を行うことを成人に推奨している。

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