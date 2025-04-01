配送状況について
地震の影響により、九州地方での配送・集荷に遅延が発生しております。
勝つための準備は万端
Nike Teens
最終更新日：2025年4月1日
この記事は3分で読めます
自然体で過ごせる、快適な着心地の動きやすいデザイン。パステルカラーとニュートラルカラーを組み合わせた、遊び心がありながらもパワフルなコーデで、さまざまなアクティビティに元気いっぱいに挑める。キュートなスタイルを楽しみながら、自信を持って全力を尽くそう。速乾性に優れた万能なレイヤーを伸縮性のある快適なアイテムと組み合わせれば、ランニング中もセルフィー中もベストな自分に。
まずは機能性、次にシルエット
✅ まずはベーシックアイテムからスタート：ナイキ Dri-FIT 2イン1 ショートパンツやナイキ スポーツウェア オーバーサイズド スウェットパンツなど、絶好調で動けるアイテムをチョイス。ストレッチやランニングに取り組むための動きやすさも忘れずに。体にフィットする伸縮性アイテムとゆったりとしたウェアを組み合わせよう。
✅ パステルカラーで遊ぶ：パワフルな動きに明るいエネルギーをプラス。ニュートラルカラーと組み合わせて際立たせよう。（スニーカーで別のアクセントカラーをプラス）
✅ 輝きをプラス：シュシュ、ヘッドバンド、リボン、キラキラ光るメイクで存在感をプラスして、自分らしさを輝かせよう。
「スポーツをすると自由な気分になるから、大胆で鮮やかなカラーをよく着るんです。自分のパワーを表現してくれます」
フィービー
ランナー、サイクリスト
輝きを放つ存在に
キュートで快適、そしてスピードに対応できるコーデを組もう。風通しの良いウーブン カーゴ ショートパンツから、柔らかくて伸縮性のあるハイネック タンクトップやDri-FIT ジャケットまで。定番の人気アイテムでいつでも最高のパフォーマンスを発揮しよう。