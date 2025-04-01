✅ まずはベーシックアイテムからスタート：ナイキ Dri-FIT 2イン1 ショートパンツやナイキ スポーツウェア オーバーサイズド スウェットパンツなど、絶好調で動けるアイテムをチョイス。ストレッチやランニングに取り組むための動きやすさも忘れずに。体にフィットする伸縮性アイテムとゆったりとしたウェアを組み合わせよう。

✅ パステルカラーで遊ぶ：パワフルな動きに明るいエネルギーをプラス。ニュートラルカラーと組み合わせて際立たせよう。（スニーカーで別のアクセントカラーをプラス）

✅ 輝きをプラス：シュシュ、ヘッドバンド、リボン、キラキラ光るメイクで存在感をプラスして、自分らしさを輝かせよう。