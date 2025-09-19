ブロックからシューズへ――Nike Air Max Dn x LEGO®コレクションが登場

ブロックからシューズへ：Nike Air Max Dn x LEGO®コレクションのご紹介
製品ニュース
NikeとLEGOグループの最新コラボレーションで、遊び心を解放しよう。
- NikeとLEGOグループの初の既存製品ラインでのコラボレーションとして、Nike Air Max Dn x LEGOコレクションのシューズ、スポーツウェアTシャツ、そして自由な遊び方で楽しめるバスケットボールが登場。
- LEGOグループとNikeが贈るこのコレクションは2025年8月1日より発売開始。
- 2025年9月1日には、よりアイコニックなスタイルの製品が登場予定。
シューレースを結んで想像力を掻き立てる場所へ
スニーカーが想像力を刺激し、遊びのアイディアが無限に湧き出てくる。そんな場所へ足を踏み入れよう。Nike Air Max Dn x LEGOコレクションは、単なるコラボレーションではない。それは、スポーツと創造性が出会う世界への出発点。NikeのAir Maxのキャラクターであるマックスと、LEGOのミニフィギュアがエアバブルの窓から覗き込み、ミッドソールを横切る立体的なデザインが特徴的なこのシューズは、子供たちに大きな夢を見ることの楽しさを伝えている。履き心地はまるで空に浮いているような感覚で、一歩足を出すごとに想像力が掻き立てられる。
アッパーの手触りの良いメッシュには、LEGOブロックのアイコニックな見た目をイメージして独特の凸凹を表現。象徴的なミニフィギュアのイエローに染まったこのシューズは、シュータンの大胆なレッドのレゴマークから、かかと部分やシューズの箱に刻印された立体的なロゴに至るまで、新鮮で遊び心のあるディテールにあふれている。よく見ると、エアバブルの中にニヤリと笑う隠れたエイリアンのミニフィギュアがあるなど、いたずらっぽいサプライズが散りばめられているのも楽しい。「両方のブランドを愛する消費者がたくさんいることを私たちは知っています」と、キッズスポーツウェアフットウェアのグローバルプロダクトマネージャーを務めるエデン・ピアソンは言う。このシューズは、未来のスニーカー愛好家と、未来のものづくりの達人たちとの絆を称えるもの。
Air Max Dn x LEGOコレクションのシューズは、Nike x LEGOコレクションTシャツ、そしてNike x LEGOコレクションのバスケットボールと併せて発売され、それぞれに紛れもないLEGOイエローとNike x LEGOの共同ブランドロゴがあしらわれている。時代を超えて愛される定番アイテムを予想外のデザインで大胆に再構築。2つの伝説的なブランドによる遊び心あふれるパワフルなパートナーシップが、スポーツと遊びの未来を繋いでいく。
今回のコラボレーションの目的は、目を引くデザインや機能性を提供することだけではない。子どもたちの心の奥深くに宿る純粋な好奇心を再び取り戻すことだ。「それが私たちの原動力です」とピアソンは説明する。
「非常にインクルーシブで、すべての子どもたちにもう一度遊びの楽しさを伝えているブランドと提携すること。それが今回の商品作りの根幹でした」
エデン・ピアソン
キッズスポーツウェアフットウェアグローバルプロダクトマネージャー
これは単なるシューズではない。立ち止まり、遊び、もう一度想像力を取り戻してもらうための、子どもたちに向けた遊び心あふれるエールなのだ。 「最終的な目標は、遊びへの愛を失いかけている、またはすでに失っている子どもたちに、驚きと喜びを取り戻してもらうことです」とピアソンは語る。
このビジョンを実現するため、コラボレーションチームは両ブランドの過去の資料を深く掘り下げ、象徴的なコレクションを糸口にまったく新しいものを生み出した。「デザインプロセスの一環として、LEGOグループとNikeのデザインチームが集まり、過去の資料から両ブランドにとって重要なものを掘り下げて探しました」とピアソンは語る。こうして誕生したのが動きをサポートするだけでなく、動きの中から想像力を引き出すために作られたコレクション。
NikeとLEGOグループは、共に何か新鮮なものを生み出しているだけではない。スポーツの中に遊び心を取り戻し、次の世代のために新しい世界への扉を開こうとしているのだ。「このシューズは、子どもたちとLEGOグループとの繋がりを深め、同時に子どもたちをNikeの現代的な空間に引き込みます」とピアソンは話す。そこは、時代を超えた遊びの楽しさとスポーツのエキサイティングな世界が融合する空間。
冒険はここから始まる。シューレースをしっかり結べば準備は完了。さあ、遊びに出かけよう。