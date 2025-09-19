ブロックからシューズへ――Nike Air Max Dn x LEGO®コレクションが登場

スニーカーが想像力を刺激し、遊びのアイディアが無限に湧き出てくる。そんな場所へ足を踏み入れよう。Nike Air Max Dn x LEGOコレクションは、単なるコラボレーションではない。それは、スポーツと創造性が出会う世界への出発点。NikeのAir Maxのキャラクターであるマックスと、LEGOのミニフィギュアがエアバブルの窓から覗き込み、ミッドソールを横切る立体的なデザインが特徴的なこのシューズは、子供たちに大きな夢を見ることの楽しさを伝えている。履き心地はまるで空に浮いているような感覚で、一歩足を出すごとに想像力が掻き立てられる。

アッパーの手触りの良いメッシュには、LEGOブロックのアイコニックな見た目をイメージして独特の凸凹を表現。象徴的なミニフィギュアのイエローに染まったこのシューズは、シュータンの大胆なレッドのレゴマークから、かかと部分やシューズの箱に刻印された立体的なロゴに至るまで、新鮮で遊び心のあるディテールにあふれている。よく見ると、エアバブルの中にニヤリと笑う隠れたエイリアンのミニフィギュアがあるなど、いたずらっぽいサプライズが散りばめられているのも楽しい。「両方のブランドを愛する消費者がたくさんいることを私たちは知っています」と、キッズ⁠スポーツウェア⁠フットウェアのグローバルプロダクトマネージャーを務めるエデン・ピアソンは言う。このシューズは、未来のスニーカー愛好家と、未来のものづくりの達人たちとの絆を称えるもの。