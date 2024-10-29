Nike x Jacquemusの新コレクションから個性的なライフスタイルウェアとスポーツウェアが登場

Nike x Jacquemusの新コレクションでは、個性的なライフスタイルウェアとスポーツウェアを展開
商品の最新情報
レディース、メンズラインの全アイテムは2024年7月25日発売。
- Jacquemusブランドで活躍する有名なフランスのファッションデザイナーであるサイモン・ポート・ジャックムスとNikeは、2022年のコレクションでコラボレーションを開始。
- コラボレーションの第3弾となるNike x Jacquemus 2024年夏コレクションでは、ウィメンズとメンズのライフスタイルウェア10点を展開。
- レッド、ホワイト、ブルー、シルバーのカラーでデザインされたスポーツウェアやアクセサリーには、リメイクされたトラックスーツ、Tシャツ、個性溢れるブラ、ロングスカート、ナイキ x ジャックムス エア マックス 1 スニーカーなどがラインナップ。 さらに、Nikeスウッシュの形をしたハンドバッグ「Le Swoosh」が3種類の新色で登場。
- Nike x Jacquemus 2024年夏コレクションは、7月10日からjacquemus.comとJacquemus店舗で発売開始。 7月23日には、Le SwooshバッグとAir Max 1がSNKRSで、アパレルコレクションはNike.comで発売開始。 7月25日には、Nike.comと一部店舗でフルコレクションの発売開始。
ファッションの中心地と世界で最も注目すべきスポーツ大会が結び付けば、スタイルとスポーツの両方が主役になるはず。 Nikeは2024年夏、ファッションブランド「Jacquemus」で活躍するフランスの著名なデザイナー、サイモン・ポート・ジャックムスとタッグを組み、ファッションと機能性がシームレスに融合したアイテムで構成する、新コレクション第3弾をデザイン。
NikeとJacquemusは2022年にコラボレーションを開始。Nikeの過去のキャンペーンにインスピレーションを得たスポーツウェアシリーズを初めて発表。 そしてその後、Nikeロゴの形をしたハンドバッグ「Le Swoosh」などの新アイテムを世に送り出した。 コラボレーションが生み出す洗練されたシルエットのデザイン性に優れたアイテムは、美術館にも街中にもマッチするデザイン。
新たなNike x Jacquemus 2024年夏コレクションを構成するのは、フレンチレッド、ホワイト、ブルー、シルバーをまとったウィメンズとメンズのライフスタイルアイテム10点。 リメイクされたトラックスーツ、Tシャツ、個性溢れるブラ、ロングスカートなど、洗練された上質なアイテムが盛りだくさん。 そして今回初めて、Le Swooshバッグを3色で展開（1色に絞るのは至難の業だ）。 また、新登場のナイキ x ジャックムス エア マックス 1 スニーカーでは、丸みを帯びたNike Airユニットを搭載。
「このコレクションは、パリやNikeのアスリート、そして大好きなスポーツというレファレンスから日々得ているインスピレーションから生み出しています」とジャックムスは語る。 「Nikeのアスリートがこの夏の主役となる世界で最も美しい都市を舞台に、スポーツ、ファッション、カルチャーをミックスしたコレクションだと考えています」
コレクションは数日かけてリリース。 ナイキ x ジャックムス エア マックス 1の限定シルバーカラーなど一部のアイテムは、現在、jacquemus.comとジャックムス店舗で購入可能。 7月23日には、Le SwooshバッグとAir Max 1がSNKRSで、アパレルコレクションはNike.comで発売開始。 コレクション全品の購入は、7月25日からNike.comと一部店舗で可能。
「パリにいると別世界にいるようです。もっとロマンチックで、芸術的で、美しく感じられます」とジャックムス。 フランス行きのチケットを購入しなくても、Nike x Jacquemus 2024年夏コレクションのアイテムがあれば、大会に向けてギアアップできる。