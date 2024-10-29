Nike x Jacquemusの新コレクションから個性的なライフスタイルウェアとスポーツウェアが登場

Jacquemusブランドで活躍する有名なフランスのファッションデザイナーであるサイモン・ポート・ジャックムスとNikeは、2022年のコレクションでコラボレーションを開始。

コラボレーションの第3弾となるNike x Jacquemus 2024年夏コレクションでは、ウィメンズとメンズのライフスタイルウェア10点を展開。

レッド、ホワイト、ブルー、シルバーのカラーでデザインされたスポーツウェアやアクセサリーには、リメイクされたトラックスーツ、Tシャツ、個性溢れるブラ、ロングスカート、ナイキ x ジャックムス エア マックス 1 スニーカーなどがラインナップ。 さらに、Nikeスウッシュの形をしたハンドバッグ「Le Swoosh」が3種類の新色で登場。

Nike x Jacquemus 2024年夏コレクションは、7月10日からjacquemus.comとJacquemus店舗で発売開始。 7月23日には、Le SwooshバッグとAir Max 1がSNKRSで、アパレルコレクションはNike.comで発売開始。 7月25日には、Nike.comと一部店舗でフルコレクションの発売開始。

ファッションの中心地と世界で最も注目すべきスポーツ大会が結び付けば、スタイルとスポーツの両方が主役になるはず。 Nikeは2024年夏、ファッションブランド「Jacquemus」で活躍するフランスの著名なデザイナー、サイモン・ポート・ジャックムスとタッグを組み、ファッションと機能性がシームレスに融合したアイテムで構成する、新コレクション第3弾をデザイン。

NikeとJacquemusは2022年にコラボレーションを開始。Nikeの過去のキャンペーンにインスピレーションを得たスポーツウェアシリーズを初めて発表。 そしてその後、Nikeロゴの形をしたハンドバッグ「Le Swoosh」などの新アイテムを世に送り出した。 コラボレーションが生み出す洗練されたシルエットのデザイン性に優れたアイテムは、美術館にも街中にもマッチするデザイン。