ナイキ ルカ 3が試合で活躍する理由
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ルカの最新モデルに注目すべき3つの理由をご紹介。
ダラス・マーベリックスのガードとして、ルカ・ドンチッチが「ルカ・マジック」というニックネームで呼ばれるのには理由がある。 ルーキー・オブ・ザ・イヤーから始まり、その後も毎年NBA記録を積み重ねるドンチッチは、誰が相手であろうと、常に最低でも数ムーブ先を読んでいるかのような動きを見せているからだ。
そんなスロベニア出身のバスケットボール選手であるドンチッチには、彼のスキルとパフォーマンスをイメージしたシューズが抜群にフィットしていた。 ルカ 2は、ゆったりとしたトゥボックス、耐久性、衝撃吸収性、豊富なパッドで絶賛された。そして今、Nikeはさらなる高みを目指している。
ルカシリーズの最高の要素と最新のイノベーションを融合させたルカ 3では、以下に紹介する3つの要因でマジックを持続させていく。
1. スピードとコントロール
ドンチッチは、その卓越したプレーだけでなく、高性能なスポーツカーの愛好家としても知られている。ルカ 3では、ドンチッチが愛してやまないスポーツカーの特性、つまり、滑らかな加速とハンドリング、急な旋回への対応、急停止時のトラクションをうまく活用している。
また、ルカ 3のデザインでは、レーシングカーをイメージしたヘリンボーンパターンがオマージュとして部分的に取り入れられている。 さらに、プルタブもシートベルトの素材をモデルにしている。 ネタバレになってしまうが、このシューズのカラーが「ミッドナイトレーサー」と「フォトフィニッシュ」と呼ばれているのは、ドンチッチのスキルとスポーツカーへの情熱を融合させていることが理由だ。
2. IsoPlateテクノロジーとCushlon 3.0フォーム
ルカ 3の開発にあたりNikeのデザイナーは、ルカのために特別に開発したテクノロジーであるIsoPlateを進化させた。 このテクノロジーにより、横方向のサポートが広がり、プレートのサイドウォールの一部が取り除かれた。 これにより、シューズの軽量化に成功しながら、インソール上の足がしっかりと固定できるようになったため、横方向や斜め方向の動きのフル活用が可能となった。
このテクノロジーは誕生当初からナイキ ルカの基礎を担っている。さらに、Flight PlateやEclipse Plateといった、Jordanブランドのパフォーマンスを追求したイノベーションの伝統を受け継いでいる。 進化したIsoPlateが新次元の敏捷性を提供し、素早い方向転換を実現。フルレングスのCushlon 3.0フォームとの組み合わせにより、かかとからつま先へのスムーズな体重移動が可能となった。 ルカ 3であれば、スピードアップ、スローダウン、ステップバック、ゴールへの攻撃など、瞬間、瞬間のあらゆるムーブに対応してくれる。
3. サステナビリティ
ルカ 3はルカ 2のパフォーマンス面での特長を強化しながら、ルカシリーズ全体のサステナビリティの水準を引き上げている。 今回初めて、ルカ 3の全カラーにリサイクル素材を重量の20％以上使用した。 ルカ 2のときは、この基準値に達するカラーはシーズンごとに1色のみだった。
これによりルカ 3は、ナイキ ダンクやナイキ エア ヴェイパーマックスなどの最もサステナビリティに配慮したNikeシューズと同じカテゴリーに属し、Jordanシリーズのサステナビリティへの取り組みをリードする製品となった。 性能が卓越したイノベーションやスポーツカーレベルのスタイルと出会い、そこにサステナビリティが融合されたとしたら？ それこそが、マジックである。