ナイキ ルカ 3が試合で活躍する理由

ダラス・マーベリックスのガードとして、ルカ・ドンチッチが「ルカ・マジック」というニックネームで呼ばれるのには理由がある。 ルーキー・オブ・ザ・イヤーから始まり、その後も毎年NBA記録を積み重ねるドンチッチは、誰が相手であろうと、常に最低でも数ムーブ先を読んでいるかのような動きを見せているからだ。

そんなスロベニア出身のバスケットボール選手であるドンチッチには、彼のスキルとパフォーマンスをイメージしたシューズが抜群にフィットしていた。 ルカ 2は、ゆったりとしたトゥボックス、耐久性、衝撃吸収性、豊富なパッドで絶賛された。そして今、Nikeはさらなる高みを目指している。

ルカシリーズの最高の要素と最新のイノベーションを融合させたルカ 3では、以下に紹介する3つの要因でマジックを持続させていく。