女の子がスポーツを続けやすい環境を

偏見について考える

女の子には、男の子とは違った期待を持たれることがあり、それが障害になることがある。次のようなことに注意しよう。男の子と同じぐらい元気付けられているか？ 弱々しくやめてしまいそうな様子はないか？態度について男の子とは違う受け止められ方をしていないか（たとえば、男子は「キャプテン」と呼ばれるのに、女子は「偉そうな態度だ」と言われるなど）？対等にプレーできる場を設けるためにどうずればよいか時間を取って考えること。練習の最後には、女の子と男の子に違うことを期待していないかどうか自問してみよう。