スポーツジャージーの正しい洗い方

衣類についたきついニオイを取るためには、ホワイトビネガーを常備しておくと便利だ。 家庭の定番アイテムであるこの種の酢は、家の中のありとあらゆるものをきれいにするのに使える。

ホワイトビネガーを使ってジャージーをきれいにするには、ビネガー1カップを洗濯機に注ぎ入れるとよい（洗濯機に漂白剤用のディスペンサーがある場合はその中に注ぎ込む）。 次に、いつも使用している洗剤を入れる。 ホワイトビネガーに含まれる酸が生地のニオイを取り除くのに効果を発揮する。お酢の酸っぱいニオイは残さないので安心だ。

ビネガーと洗濯洗剤を使用してもなお消えない頑固なニオイがある場合は、両方を洗濯機に入れた後、さらに半カップの重曹を直接ユニフォームにふりかけてみよう。 そして洗濯機をスタートする。