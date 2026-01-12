クランチの正しいやり方

最後にクランチをしたのはいつ？今日では数え切れないほどのコアマシンや腹筋トレーニングプログラムがあるため、この古典的な運動がまだあなたのルーティンに取り入れる価値があるのか疑問に思うかもしれない。答えは「イエス」だ。トレーナーは、どのようなフィットネスレベルでも、コアの強化と腹筋の動きを改善するのに役立つ基本的な動きであるクランチを勧めている。

「クランチは、特に意識して正しいフォームで行う場合、確実に効果的なコアエクササイズになります」と語るのは、NASM認定パーソナルトレーナーであり、Barryのインストラクターでもあるフィリップ・ソロモン。「クランチはシンプルで手軽にできるだけでなく、ワークアウト中に腰や股関節屈筋に負担をかけずに腹筋を効果的に使う方法を学べます」とフィリップは続ける。

それでは、クランチの効果を最大限に引き出す方法と、コアのさまざまな部位を強化するバリエーションを紹介しよう。