新しいランニングシューズを履き慣らす方法

新しいランニングシューズを履き慣らす期間を設けることにより、硬めのスニーカーにも足や下腿部をゆっくりと安全に順応させることができる。 「新しいシューズは古いシューズに比べて柔軟性がないので、着地時の可動域が狭くなります」と、ニューヨークシティを拠点とするUSATFレベルIIランニングコーチのショーン・フォーチュンは説明する。 「そのため、足と下腿への負荷とケガのリスクが高まります」

フォーチュンによると、まめ、けいれん、足底筋膜炎、アキレス腱炎など、大小さまざまなケガが発止しうる。これらは彼自身が新しいランニングシューズで長距離を走った際に経験したケガだ。

Nikeでリードプロダクトラインマネージャーを務めるアシュリー・キャンベルは、これまでトレーニングに使ってこなかったタイプのシューズ（レースシューズや、履き慣れたシューズよりもサポート性の低いスニーカーなど）で走る場合は、慣らし期間が特に重要になると付け加える。 「馴染みのない履き心地のシューズでは、ストライドや着地の仕方に若干の変化が現れることがあります。 ですから、体を順応させて、痛みやケガの発生を抑制することが大切です」