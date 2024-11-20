ランニングに最適なソックスの選び方

ランナーに最もよくある悩みの一つはマメだ。 マメの原因は摩擦で、熱や湿気により悪化する。 適切なランニングソックスを履くことにより、マメをつくらずにランニングを楽しむことができる。長時間のランニングや新しいランニングシューズの履き慣らしには欠かせない。

摩擦を抑えるためには、摩擦が起こりやすいかかとやつま先の部分にクッション性のあるランニングソックスを選ぼう。 マメ予防ができるランニングソックスとして、かかとのタブとつま先が補強され、クッション性も高められたソックスがある。

Nike Dri-FITテクノロジーは、足を涼しくさらりとした状態に保ち、熱や湿気がこもるのを防ぐ。 足元の通気性や温度調節を促すことで、マメができるリスクが軽減される。 柔軟でぴったりとした、フィット感に優れた滑らないソックスを選んで、ズレにより起こる摩擦を防ごう。