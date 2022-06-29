自宅をヨガスタジオに変える方法

自宅に心安らぐヨガスペースが簡単につくれる5つのヒント
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自宅に居ながらゆったりと落ち着いて練習できるヨガ専用スペースをつくるためのヒントを紹介する。
足を踏み入れた瞬間から静けさに包まれるヨガスタジオの雰囲気には、特別な何かがある。 壁の色から照明、心地よいアロマの香りまで、あらゆる要素が絶妙に調和し、リストラティブヨガにもパワーヨガにもマッチしている。 しかし、自宅に居ながら同じような雰囲気をつくるにはどうすればよいのだろう？
まず重要なことは、ヨガの練習専用のスペースをつくることだ。 お気に入りのヨガスタジオのキャンドルと全く同じ演出は難しいとしても、ヨガが提供する安らかさと強さの感覚を味わうことはできるし、そのような環境が整えば、練習の目的への集中を維持できるはず。
自宅に理想的なヨガスペースをつくるのに必要なものはそれほどない。 シンプルでミニマルな環境であるほど、雑念を最小限に抑え、呼吸と動きへの集中を促してくれる。
自宅に理想的なヨガスペースをつくる方法
1.場所を決める
ゆとりを持ってマットを敷ける場所を決めよう。 ここには、余計な物や動きを妨げる物、気が散る物を置かないようにする。 自然光が射し込む、窓に近い場所が理想だ。 選んだ場所で物音が気になる場合は、ホワイトノイズマシンで音をかき消すことができる。
次に、テーブルから物が落ちたり、物が割れたりしないように、散らかっている物を片付けるよう。 殺風景に見える壁も、ヘッドスタンドなどの逆転のポーズをするときなどは特に良い効果をもたらしてくれる。
2.ヨガマットとプロップスを選ぶ
スペースを片付けたら、マットを敷いて、必要なプロップスを近くに置く。 たとえば、ブロック、ストラップ、ピロー、ブランケット、エッセンシャルオイルなど、練習で使いたいものを選ぼう。 自宅のヨガスペースでヨガの練習をするだけなら、プロップスは必ずしも必要ではないが、いくつか用意しておけば、さまざまなポーズに慣れ、柔軟性が高まるにつれて練習の発展を促すきっかけになる。 最も重要なことは、自分がそこに行きたくなるようなスペースをつくることだ。
3.穏やかな照明を使う
照明はとても重要であり、心と体の健康にも影響を与える。 たとえば太陽光は、幸福感や心の安らぎに関係する化学物質であるセロトニンの生成を促す。 自然光が入らない場合は、照明を暗くするか、柔らかい照明を使うことで、リラックスした雰囲気を出すことができる。
4.装飾はシンプルに、でも意図的に
ヨガ専用スペースを清潔ですっきりとした場所にしておくことが大切である一方、魅力的な空間にすることも重要だ。 究極的には、力強さや静けさ、集中力など、練習を通じて達成したい目的を想起させるような、ポジティブな雰囲気を創りだせるのが望ましい。 落ち着いた雰囲気をつくる簡単な方法はいくつかある。
アロマキャンドルをいくつか灯す（カーテンなどからは十分に離し、マットにも近づけすぎないよう気をつけて）
ユーカリやラベンダーなどのアロマスプレーを使用する
アクセントウォールをライトブルーやグレーなどの落ち着いた色にする
5.スペースの改良を続ける
自宅のヨガスペースをどのように設定するにせよ、大地や自分の内面とつながっているという感覚を高めてくれる雰囲気づくりを心がけよう。 ここは、心身を解きほぐし、「自分のための時間」を持てるスペースだ。練習の習慣が定着してきたら、より集中して取り組める環境について意識してみよう。 スペースを改善する必要があれば、迷わず変更を加える。 たとえば、逆転のポーズでしっかりバランスを取れるようにしたいなら、壁面スペースは片付けた方がよいだろう。
自宅の神聖なヨガスペースができ上がったら、達成可能な目標をいくつか設定してみることをおすすめする。 Nike Training Clubアプリで、バーチャルヨガクラスをいくつか選択してみるのもよいだろう。 これによって練習の土台をつくり、定期的にマットの上に立てるようになるはずだ。