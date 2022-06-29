自宅をヨガスタジオに変える方法

足を踏み入れた瞬間から静けさに包まれるヨガスタジオの雰囲気には、特別な何かがある。 壁の色から照明、心地よいアロマの香りまで、あらゆる要素が絶妙に調和し、リストラティブヨガにもパワーヨガにもマッチしている。 しかし、自宅に居ながら同じような雰囲気をつくるにはどうすればよいのだろう？

まず重要なことは、ヨガの練習専用のスペースをつくることだ。 お気に入りのヨガスタジオのキャンドルと全く同じ演出は難しいとしても、ヨガが提供する安らかさと強さの感覚を味わうことはできるし、そのような環境が整えば、練習の目的への集中を維持できるはず。

自宅に理想的なヨガスペースをつくるのに必要なものはそれほどない。 シンプルでミニマルな環境であるほど、雑念を最小限に抑え、呼吸と動きへの集中を促してくれる。