季節を問わず一年中実施できるハイキングは、多くの人々が楽しむスポーツだ。

それに、トレイルといっても、そそり立つような山、つづら折りの狭い山道、岩だらけの地形といった過酷なコースばかりというわけではない。 長距離を歩くベテランハイカーもいれば、負荷の低いループ状のコースを好むハイカーもいる。整備された道を歩く日もあれば、難しい地形に挑む日もあるというように、さまざまなトレイルを楽しむ人もいるだろう。このようにハイカーといっても多様だが、上質なハイキングギアが欠かせないという点においては皆共通している。

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ハイキングの服装を考えるときに何よりも重要なのは、さらりとした快適な状態をキープでき、風雨や日差しなどから体を守ってくれる高性能なウェアを選ぶことだ。 それから、センスのいい着こなしも取り入れたい。 つまり、ハイキング用ウェアだからといって、スタイルに妥協する必要はないということ。いわゆる「ゴープコア」だ。