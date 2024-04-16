プールパティ―におすすめのスタイル：あらゆるタイプの夏の遊びにマッチする6種類のパーティーアウトフィット

夏といえば、思いつきで公園へピクニックに出かけたり、近所のアイスクリームショップへ頻繁に足を運んだり、プールパーティーに呼ばれたりといった楽しいイベントを思い浮かべる人も多いのではないだろうか。 友人に誘われてプールサイドで一日中のんびり過ごす日のコーディネートには、ファッショナブルでリラックス感のあるスタイルが望ましい。

プールパーティー向けのコーディネートを組み立てるときは、楽しいスイムウェア選びにとどまらない創造性が求められる。 そのためには、自分のニーズを特定しよう。プール以外のシーンでも着用できる同系色のセパレート？それともトロピカルな雰囲気のカラフルな柄をあしらったタイプ？ また、コーディネートを完成させるために、ほかのアイテムもいくつかプラスする必要がある。 たとえば、バレーボールやピックルボールのようなスポーツを楽しむプールパーティーには、スポーツ用ショートパンツやサポート性のあるスイムウェアトップスが欠かせない。

アクセサリーについて言えば、丈夫なトートバッグやバックパックがおすすめだ。日焼け止め、軽食、飲み物などの必需品をすべて収納できる。 多少の水濡れに対応できるバッグを選ぶのもポイント。派手に水が跳ねてギアが台無しになるのは避けたいものだ。

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プールパーティーのコーデを組み立てるときは、事前に天気予報アプリをチェックしておくこと。 日が沈むと、気温が下がる可能性があることを忘れてはならない。日没後のプールに行く場合はなおさらだ。 スタイリングの最も大事なポイントは、スイムウェアで存在感を出すのか、それとも重ね着アイテムやシューズ、その他の（防水性がある）アクセサリーをアピールしたいかを決めることだろう。

真昼の強烈な日差しから顔や目を守るため、バケットハットや速乾性の高いベースボールキャップをかぶったり、色付きレンズが入ったサングラスをかけることも検討してほしい。 ラウンジチェアにゆったり座ってくつろぐ準備は、基本的にこれで完璧だ。

以下で日中にも日没後にも対応するプールパーティースタイルのアイデア6種をチェックし、ファッショナブルにプールを楽しむ準備をしよう。