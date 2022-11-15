帝王切開後に安全に運動する方法をエキスパートが解説

どんな出産方法でも、出産後にエクササイズを再開するのは容易なことではない。だが特に帝王切開の場合は、運動すること自体が大いなる挑戦になる。「腹部の大手術をしたばかりだというのに、今度は赤ちゃんのお世話をしなくてはなりません」こう語るのは、Body Connect Physical Therapyの創設者であり、フィラデルフィアで骨盤の健康を専門とする理学療法士を務めるアン・ヌワブエボ博士だ。

帝王切開の後、体を動かせそうな感じがしたのなら、それは良い兆候だ。研究では、帝王切開後のエクササイズが、回復中の痛みの軽減に役立つことが分かっている（まだ体を動かせそうになくても大丈夫。焦ることはない。休むこと、体を回復させること、そして新しい親としての暮らしに慣れることが最優先だ）。

クラスに参加したり、ランニングに出かけたりといった本格的な運動を始める前に、医師に相談しておくことが大切だ。運動の許可が出るのは大抵、出産の6～8週間後だが、この間に何もできないというわけではない。ここからは、運動の許可が出る前も、その後でも、気持ちよく体を動かす習慣を再開するために役立つヒントを紹介しよう。