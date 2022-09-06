クロスカントリーとは？

クロスカントリーレースの始まりは、19世紀半ばにさかのぼる。その起源はイングランドの「野ウサギと犬」や「ペーパーチェイス」と呼ばれるゲームで、主にイングランドの学生が競い合っていた。 こうしたゲームでは、「野ウサギ」役となった1人の参加者を、残りのメンバーが追いかける。または、リーダーが走りながら紙片を落とし、他のランナーはその紙を拾いながら追跡する。

1837年に学校対抗の公式レースが開催され、30年後、最初のイギリス選手権大会がロンドンで行われた。 コースは6キロ程度だったが、途中には沼地や丘が待ち受けていた。しかもスタートは夕方だったので、参加者は暗闇の中を走らなければならなかった。

その後、もっと安定したコースが採用され、照明も導入されて、世界に広まっていく。 1869年にはアメリカでも始まり、わずか20年のうちに全米クロスカントリー協会が発足して競技人口の拡大に取り組んだ。 1912年からオリンピック競技として採用され、団体戦と個人戦が行われたが、その後1924年に廃止されている。