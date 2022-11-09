「Black Girls Do Bike」の創立者、モニカ・ギャリソンがサイクリングのメリットを語る

2013年、モニカ・ギャリソンは、ストレス管理や健康維持の手段、また子どもと一緒に過ごすためのツールとしてのサイクリングの効用を再発見。心と体に強力な効果があると実感したことが、その年のBlack Girls Do Bike（BGDB）設立につながった。これは、すべての女性にサイクリングの喜びを伝え、体験する機会を与える組織だ。特に、有色人種の女性に門戸を開き、健康格差の問題に取り組む。今や100を超える支部を擁するBGDBは、世界中の女性に、サイクリングへの情熱と恩返しの思いを共通点に連帯感を深める機会を与えている。このエピソードでは、司会のジャクリン・バイラーが、モニカをはじめとするBGDBのメンバーから、組織での経験やすべての人がウェルネスを実現できるようにするというミッションについて話を聞く。