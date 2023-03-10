ワークアウトのルーチンにバード ドッグ エクササイズを取り入れるべき理由をトレーナーが解説

コアの筋肉群を鍛える運動の中でも、動作に安定性が求められる「バードドッグ」は特に効果的。体幹のさまざまな筋肉に刺激が与えられるエクササイズだ。

「とても簡単なのに、コアの安定性に効果のあるエクササイズなんです」と語るのは、認定ストレングス・コンディショニングスペシャリストでもあるビル・ケリー博士（理学療法士）。 「バード ドッグの運動では、ハムストリング、大臀筋、腹筋、斜筋、脊柱起立筋、広背筋、背面肩周辺の筋肉など、多くの筋肉を使います。 こういった筋肉群を同時に鍛えることで、スポーツでも日常生活でも、さまざまな場面で大事な役割を担うコアが強化できます」

筋力トレーニングガイド『Return to Center』の著者でもあるロッキー・スナイダー（認定ストレングス・コンディショニングスペシャリスト）は、「バードドッグ」の動きを次のように説明する。「基本的には、やぶの中で鳥をねらう狩猟犬のような態勢を取るエクササイズです」

「バードドッグ」は、コアの筋肉群を鍛える運動だ。左右それぞれ一定回数を繰り返してもいいし、プランクのように左右で一定時間ポーズをキープしてもいい。