フォアアームプランクのフォームを改善して効果を上げよう

プランクをマスターするにはコツがある。このシンプルなエクササイズは、肩からふくらはぎまでの筋肉を活性化させる。ここでは、Nikeマスタートレーナーのカースティー・ゴッドソーが、トレーニングの効果を最大限に引き出す方法をステップごとに説明。正しいフォームを身に着けて、その効果を実感しよう。



プランクの姿勢を維持している間は、時間が過ぎるのが遅く感じられることがある。これは、プランクが反復運動による動的なエクササイズではなく、同じ姿勢で静止した状態を一定時間維持するアイソメトリック（静的）なエクササイズだからだ。肩からふくらはぎまでの筋肉を活性化させれば、1秒1秒の刺激と効果が向上する。カースティー・ゴッドソーが、そのコツをアドバイス。