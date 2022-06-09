Nikeおすすめのスイミングギア

水泳は全身を動かすことのできる優れた有酸素運動で、ランニングのような衝撃を体に与えることなく心拍数を上げられる。クロストレーニングに取り入れる選択肢としても効果的だ。 泳ぐことで高強度の有酸素運動がもたらすメリットを得られると同時に、体を休ませることもできる。

水泳の練習を始めたばかりの人や、レーンを往復する習慣を身に着けたいと考えている人、あるいはトレーニングプランに水泳を取り入れたいと思っている人など、どんな場合でも水の中で最高のパフォーマンスを発揮するには、スイムウェア以外のギアが必要となる。 プールに向かう前に用意しておきたい必須のスイムギアを6つ紹介しよう。