Nikeおすすめのメンズスイムトランクス

Nikeおすすめメンズ スイムトランクス
購入ガイド
クラシックなボードショートパンツから短め丈のカラフルなショートパンツまで、Nikeのメンズスイムコレクションでは、プールやビーチで過ごす日のためのスイムトランクスを揃えている。
友達とビーチに行ったり、プールで泳いだり、新しいウォータースポーツに挑戦したりと、夏の計画を立てているなら、ぴったりのスイムトランクスが必要だ。 Nikeのスイムコレクションでは、さまざまな色柄のスイムパンツを13cm、18cm、23cmの丈で取り揃え、夏の冒険のためのさまざまなスイムショートパンツを提供している。
Nikeのスイムウェアは、快適さと広いカバー範囲を実現しつつ、動きやすく、すばやく乾く高機能素材を使用している。 Nikeのメンズ スイムスーツのベスト5スタイルを見てみよう。
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1.長めの丈でストレッチの効いた履き心地：23cmのボレーショートパンツ
股下23cmのNike定番のボレーショートパンツは、太もも全体をカバー。遊び心あふれるさまざまな柄が揃う。 伸縮するウエストバンドと外側のドローコードで、快適に調節が可能。 さらに、ショートパンツの速乾性を高めるレッグベントや、履き心地とサポート性を高める内蔵のライナーなどのデザインが、このトランクスを際立たせる。
水はけのよいメッシュバッグ付きのサイドポケットと、収納に便利なジッパー付きポケットを装備している（プールに飛び込む前にポケットから携帯電話を取り出すのを忘れずに）。
2.ちょうどいい丈：18cmインチ ボレーショートパンツ
膝の擦れるフルレングスのショートパンツは苦手だが、短め丈のショートパンツよりも広くカバーしたいなら、ナイキ 18cm スイムトランクスがおすすめ。 このショートパンツは通常、膝上数インチの長さになるので、肌を大きく露出することなく、自由かつ快適に動くことができる。 23cmバージョンと同様に、メッシュの裏地、伸縮するウエストバンド、外側のドローコードとポケットを特徴とする。
3.一日中使える：23cm ハイブリッド ショートパンツ
Nikeのハイブリッド ショートパンツがあれば、水から上がってそのままランチへ直行できる。 ナイキ マージ 23cm ハイブリッド ショートパンツは、ボタン留めの固定式のウエストバンド、ジッパーフライ、内側のドローコードを備え、見た目は普通のショートパンツだ。 しかし、Dri-FIT素材、メッシュのポケットバッグ、アクセントの通気孔を採用することで、排水性と通気性を確保し、ウォーターアクティビティに最適なショートパンツとなっている。
4.自由な動きのために：13cm ボレーショートパンツ
ナイキ メンズ スイムトランクスで最も丈の短い、13cm ボレーショートパンツは太ももの真ん中あたりの長さ。 内蔵のメッシュブリーフ、伸縮性のあるウエストバンドとポケットが特徴で、面ファスナー付きの後ろポケットには小物を入れることができる。
5.高パフォーマンスのスイミングに：ナイキ ジャマーまたはブリーフ
スピーディーな泳ぎのために作られたナイキ ジャマーは、水中での抵抗を軽減するために、なめらかで体にフィットするデザインになっている。 Nike HydraStrong素材は丈夫で耐久性が高い。 内側のフロントポーチがサポートし、フラットシームが擦れを防いで、ドローストリングでフィット感を調節可能だ。
長さは2種類（膝上丈、それより短い太もも中央丈）あり、プールでの長時間の泳ぎやトライアスロンの完走にうってつけだ。
また、スイムブリーフもおすすめだ。 ジャマーと同様、ナイキ スイムブリーフもHydraStrong素材を使用。内側にドローストリング、フラットシーム、前面に裏地をつけることで、ずれを防止している。
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文：グレッグ・プレスト