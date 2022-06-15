Nikeおすすめのメンズスイムトランクス

スピーディーな泳ぎのために作られたナイキ ジャマーは、水中での抵抗を軽減するために、なめらかで体にフィットするデザインになっている。 Nike HydraStrong素材は丈夫で耐久性が高い。 内側のフロントポーチがサポートし、フラットシームが擦れを防いで、ドローストリングでフィット感を調節可能だ。

長さは2種類（膝上丈、それより短い太もも中央丈）あり、プールでの長時間の泳ぎやトライアスロンの完走にうってつけだ。

また、スイムブリーフもおすすめだ。 ジャマーと同様、ナイキ スイムブリーフもHydraStrong素材を使用。内側にドローストリング、フラットシーム、前面に裏地をつけることで、ずれを防止している。

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