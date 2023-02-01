キッズにおすすめのNikeの冬コートスタイル7選

キッズにおすすめのNikeの冬アウター7選
購入ガイド
保温性の高いパーカーやパファージャケット、洗練されたシルエットのウィンドブレーカーやレインジャケットなど、さまざまな天候に対応するNikeの冬用キッズアウターをご紹介。
トラクションが効くスノーブーツや心地よくかぶれるビーニーと同じく、丈夫で保温性の高いウィンタージャケットはキッズの必須アイテム。 子どもたちには、一面雪に覆われた銀世界で遊ぶためのギアや、地面がぬかるむ雨の日の装備が欠かせない。Nikeは幅広い年齢のキッズのために、あらゆる天候に対応する冬アウターを取り揃えている。
Nikeのキッズ用アウターは、ジュニア（7～15歳）、リトルキッズ（3～7歳）、ベビー向けのサイズを展開。 合成素材の中綿が入ったパファージャケットや防水性の高いアウターシェルなど、Nikeが冬におすすめするキッズアウターをチェックしよう。
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Nikeがおすすめする冬用のキッズアウター
1. Nikeのキッズ用パファージャケット
外遊びや登下校時に暖かい状態をキープする普段使いのウィンタージャケットをお探しなら、パファージャケットをチェック。 Nikeのキッズ用パファージャケットは、多くのモデルが保温性の高い合成素材の中綿を採用しており、丈夫で乾きやすく、ふんわり柔らかで心地よい暖かさを実感できる。
撥水加工を施したものも多く、雨や雪の日もさらりとした状態をキープ。さらに、大半のジャケットはフード付きで、頭と首が暖かい状態に保たれる。
合成素材の中綿を使用したNikeのキッズ用パファージャケットのもう一つの魅力は、洗濯機で洗えることだ。
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ヒント：Nikeのキッズ用ジャケットの一部には、名前を記入できるタグを内側に配している。 このタグには、お下がりになることも考慮して名前の記入欄が複数設けられているので、お下がりとしてコートを受け取ったキッズも名前を記入できる。
2. Nikeのキッズ用パーカー
丈の長いパーカーも、キッズにぴったりの万能なウィンタージャケット。特におすすめは、スタイルをアレンジできるNike ACG（あらゆる環境に対応するギア）Storm-FIT仕様のジャケットだ。 下部を取り外せるデザインのだめ、膝丈や腰丈に調節して着用可能。
特に寒さが厳しくカバー範囲を広くする必要がある日は、ジャケットの丈をそのままにして着用し、 暖かい日は隠しジッパーを使用して腰までの短めの丈にアレンジできる。
このNike ACG仕様のコンバーチブルモデルも含め、一部のパーカーには、Nike Storm-FITテクノロジーを搭載。風雨などの悪天候に対応し、荒天時でもキッズが快適に過ごせる設計だ。
3. Nikeのキッズ用レインジャケット
冬に雨やみぞれがよく降るという場合は、保温性の高いウィンタージャケットが毎日の必須アイテムになるとは限らないだろう。 むしろ、レインジャケットの方が重宝されるかもしれない。
Nikeのレインジャケットには、Nike Storm-FITテクノロジーを搭載したスタイルだけでなく、Nike Dri-FITテクノロジーを取り入れたものも多くある。 Nike Dri-FIT素材は、生地の表面から水分をすぐに蒸発させるため、さらりとした状態をキープできる。 メッシュの裏地を配して通気性を強化したスタイルもある。
雨水から体を保護する効果の高いジャケットが必要なら、防水性のあるウーブン素材を使用し、テープで密閉した縫い目が水分をシャットアウトするものを選ぼう。
4. Nikeのキッズ用ウィンドブレーカー
屋外でのスポーツの練習、サイクリング、学校の休み時間など、風の冷たい冬の屋外アクティビティに最適な装備といえば、Nikeの丈夫なウィンドブレーカーだ。 軽量構造のゆったりとしたデザインなので、セーターやスウェットシャツの上に重ね着しやすく、強風からキッズの体を保護する。
Nikeのキッズ用ウィンドブレーカーの大半は、袖口を絞り、裾にバンドを配したデザインで、風に当たってもずれにくい。また、撥水加工を施したモデルもある。
5. Nikeのキッズ用ベスト
厚手のウィンターコートの下、あるいはロングスリーブシャツやパーカーの上に重ね着するのにおすすめなのが、キッズ用ベスト。 冬の比較的暖かい日ならアウターとして単独で着用でき、 極寒の日には厚手のパファージャケットの下に着て保温性を高めるなど、幅広く使えるベストこそ大活躍するはずだ。
たとえばナイキ スポーツウェア 中綿入り ベストは、保温性の高い合成素材を使用しており、胴部を暖かく快適に保つ。 また、フラップ付きの大きなフロントポケットを2つ装備しているので、外出時の必需品を収納するのに便利だ。
6. Nikeのキッズ用フリースジャケット
抜群に柔らかく心地よい冬の重ね着アイテムが必要なキッズには、Nikeのフリースジャケットがおすすめ。 起毛フリース素材の裏地を配したジャケットは、自宅でのリラックスタイムや、さほど寒くない日の登下校時のアウターとして、また山でのスキーやスノーボードといった極寒のアクティビティでウィンタージャケットのインナーとして（ベストと同様）着用するのに最適だ。
7. Nikeのキッズ用アノラックジャケット
他のウェアとの重ね着に最適なもう一つのアイテム、Nikeのキッズ用アノラックジャケットは、かさばりや重さを感じることなく風雨をシャットアウトする。 たとえば、ハーフジップ仕様のナイキ スポーツウェア アノラック ジャケットは、メッシュの裏地が付いたフロントポケットを備え、小物を安全に持ち運べるように作られている。
文：ジュリア・サリバン