キッズにおすすめのNikeの冬コートスタイル7選

外遊びや登下校時に暖かい状態をキープする普段使いのウィンタージャケットをお探しなら、パファージャケットをチェック。 Nikeのキッズ用パファージャケットは、多くのモデルが保温性の高い合成素材の中綿を採用しており、丈夫で乾きやすく、ふんわり柔らかで心地よい暖かさを実感できる。

撥水加工を施したものも多く、雨や雪の日もさらりとした状態をキープ。さらに、大半のジャケットはフード付きで、頭と首が暖かい状態に保たれる。

合成素材の中綿を使用したNikeのキッズ用パファージャケットのもう一つの魅力は、洗濯機で洗えることだ。

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