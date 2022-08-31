今おすすめのNikeスポーツワンピース

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耐久性に優れ、運動に対応。快適に着こなせるスポーツワンピースをご紹介。

最終更新日：2022年8月31日
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Nikeおすすめのアスレチックドレス

スポーツワンピースブームの再来には、それなりの理由がある。 風通しの良さと動きやすさに加え、多くのものはインナーポケットや内蔵されたブラなど、コート、フィールド、ジムなどでの運動をサポートする機能を備えている。

さまざまなスポーツやシーンに対応するNikeおすすめのスポーツワンピースをチェックしよう。

Nikeおすすめのアスレチックドレス

ジムにおすすめ：ナイキ ブリス ラックス ウィメンズ トレーニングドレス（ショートパンツ内蔵）

風通しが良く、自由な動きを妨げないスカートが好きで、ショートパンツのサポート性と着圧感も欲しいアスリートには、ナイキ ブリス ラックス ウィメンズ トレーニングドレス（ショートパンツ内蔵）がおすすめだ。

主な特徴：

  • 必需品を安全に携帯できるポケットをショートパンツに配置
  • 内蔵されたボディスーツとシェルフブラが、ジャンプ、スクワット、ランジなどの運動の際にサポート性を発揮
  • 速乾性と柔軟性に優れた素材が、肌をさらりと快適な状態にキープ

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Nikeおすすめのアスレチックドレス

テニスにおすすめ

プリーツなし：ナイキコート Dri-FIT スラム ドレス

体を包み込むような着用感で通気性にも優れたテニス用のワンピースが好みなら、ナイキコート Dri-FIT スラム ドレスをチェック。

主な特徴：

  • Nike Dri-FITテクノロジーが、速乾性と通気性を発揮
  • メッシュのオーバーレイを重ねたレイヤードスタイル
  • 前面と背面にカットアウトを配し、通気性を強化

プリーツあり：ナイキコート Dri-FIT テニスドレス

柔らかく、流れるようなプリーツをあしらい、伸縮性と速乾性に優れた素材を使用したナイキコート Dri-FIT テニスドレス。テニスコートで快適に動けるデザインだ。

主な特徴：

  • Nike Dri-FITテクノロジーが、体から汗を逃がしてすばやく乾燥させる機能を発揮
  • 流れるようなプリーツとメッシュのインサートにより、通気性を強化
  • スリムフィットでオーダーメイドに近い着用感

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Nikeおすすめのアスレチックドレス

ゴルフにおすすめ：ナイキ Dri-FIT エース ゴルフドレス

ゆったりとした楽なフィット感のこのワンピースは、多数の通気孔を配し、フルラウンドをプレーしても涼しい状態が持続する。

主な特徴：

  • メッシュの裏地が付いたサイドポケットと後ろポケットを備え、必需品の収納に便利
  • 流れるようなプリーツをあしらい、軽量性と伸縮性に優れた素材を使用することで通気性を強化
  • Nike Dri-FITテクノロジーが、肌から汗を逃がして素早く蒸発させる機能を発揮

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Nikeおすすめのアスレチックドレス

普段使いにおすすめ

ここで紹介するスポーツワンピースは競技用ではないが、通気性に優れ、一日中快適に着られるデザインだ。

ナイキ エア ウィメンズ ドレス

ナイキ エア ウィメンズ ドレスは、通気性に優れ、快適な着用感の万能アイテム。バリエーション豊富な着こなしが楽しめる。

主な特徴：

  • U字型のネックラインにフロントジッパーを配置し、スタイルとフィット感をカスタマイズできるデザイン
  • 一枚で着ることも、ぴったりフィットするTシャツの上に重ねて着ることも可能
  • 伸縮性とサポート性に優れた、柔らかいジャージー素材を使用

ナイキ スポーツウェア エッセンシャル ドレス

ゆったりした定番のTシャツのように見えるが、ワンピーススタイルにデザインされている。

主な特徴：

  • オーガニックコットンを75％以上含む、心地よい肌触りの柔らかいジャージー素材を使用
  • カジュアルなスタイルと雰囲気を生み出すドロップショルダー
  • ミニ丈のデザイン

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文：ジュリア・サリバン

公開日：2022年8月25日