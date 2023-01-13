Nikeおすすめのアノラックジャケットを今すぐチェック

軽量で機能的なアノラックジャケットは、スポーティーなスタイルと快適なフィット感が特徴。気軽に着回せる定番アイテムの地位を確立している。

クロップド丈や太ももまでの丈など、Nikeにはさまざまな丈のアノラックジャケットが揃っている。 鮮やかなカラーをまとったレトロなスタイルもあれば、すっきりと現代的なブラック一色のデザインもある。 手を温めたり、必需品を収納したりするのに便利な大型のカンガルーポケットを前面に備えたものも多い。

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メッシュパネルで通気性を高めた軽量のアノラックなら、さらに多くの状況で活躍できる。 保温性の高いジャケットを探しているなら、寒い日も快適に過ごせる裏地付きのアノラックがいいだろう。

Nikeがおすすめするメンズとウィメンズのアノラックジャケットをチェックしよう。