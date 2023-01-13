Nikeおすすめのアノラックジャケットを今すぐチェック

今おすすめのNikeアノラックジャケット
購入ガイド
スポーティーで防水性の高いジャケットは、スタイルと機能性のバランスが良いので普段使いにも最適だ。
軽量で機能的なアノラックジャケットは、スポーティーなスタイルと快適なフィット感が特徴。気軽に着回せる定番アイテムの地位を確立している。
クロップド丈や太ももまでの丈など、Nikeにはさまざまな丈のアノラックジャケットが揃っている。 鮮やかなカラーをまとったレトロなスタイルもあれば、すっきりと現代的なブラック一色のデザインもある。 手を温めたり、必需品を収納したりするのに便利な大型のカンガルーポケットを前面に備えたものも多い。
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メッシュパネルで通気性を高めた軽量のアノラックなら、さらに多くの状況で活躍できる。 保温性の高いジャケットを探しているなら、寒い日も快適に過ごせる裏地付きのアノラックがいいだろう。
Nikeがおすすめするメンズとウィメンズのアノラックジャケットをチェックしよう。
Nike Sportswearのアノラックジャケット
バスケットボールや陸上競技で着用される定番のスポーツウェアをヒントにしたNike Sportswearコレクションは、普段着にもスポーツにも活用できるデザイン。 Nike Sportswearのアノラックは、カジュアルでスポーティーな万能スタイルだ。
ゆったりとフィットするシルエットは重ね着もしやすく、自由な動きを妨げない。 どんなスタイルでも、共通のポイントは機能性だ。収納可能なパッカブルフードを備えたものもあれば、脱ぎたくなったら折りたたんでポケットに収納できるものもある。
Nike ACGのアノラックジャケット
防水性に優れたアノラックは、アウトドアに最適。 Nike ACG（あらゆる環境に対応するギア）のアノラックは、北米の特に雨の多い地域でデザインされて厳しいテストも通過している。
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Storm-FITテクノロジーを取り入れることで、あらゆる冒険に対応する耐久性を備えた完全防水防風ジャケットに仕上がった。 密閉された縫い目と袖口の面ファスナーが、水分の侵入を防いでくれる。風が強くなってきたら、裾と首のバンジーコードを締めることも可能だ。
Nike Dri-FITのアノラックジャケット
Nike Dri-FITテクノロジーを取り入れたアノラックジャケットは、ポリエステル素材を使用しているので速乾性と通気性に優れている。 ワークアウト用でも、普段着としても、快適に着こなせるデザインだ。
文：ハンナ・シングルトン