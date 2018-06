Sport: Street workout

Power move: Push-up dello scorpione

La sfida più grande: Quando facevo ginnastica ritmica, mi sono trasferita

a Chicago [per allenarmi per le Olimpiadi]. Mi sono

sentita molto sola. Ho dovuto imparare a superare

questa situazione, perché mi stavo allenando

per le Olimpiadi. Non potevo lasciare

che mi indebolisse.

La vittoria più grande: Vincere i campionati mondiali del

2015 di Street Workout Freestyle.

Oltre lo sport: Studio kinesiologia. Voglio diventare

fisioterapista.

3 cose di cui non posso fare a meno: Mio padre: è la mia più grande fonte di motivazione.

L'allenamento: devo allenarmi. Amici e famiglia:

mi supportano e motivano.

L'aspetto preferito del bra Motion Adapt: Sembra di non indossare niente... Non mi ha mai distratto

e non ho mai dovuto pensare a sistemarlo,

nemmeno una volta.