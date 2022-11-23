Tutti i nuovi arrivi

Acquista

Podcast Trained: Promuovi le donne nello sport con Anna Kessel

Coaching

Le donne appartengono allo sport. Anna Kessel, scrittrice sportiva e giornalista, lo afferma con forza affinché tutti ne prendano coscienza.

Ultimo aggiornamento: [data]
Lettura di 2 min
La giornalista Anna Kessel sulle donne nello sport e nel fitness

"Trained" è un podcast che esplora il fitness olistico d'avanguardia.

Da quasi vent'anni, Anna Kessel scrive di donne nello sport. Il suo lavoro, specialmente in riferimento al calcio femminile, è stato talmente incisivo da valerle la nomina a componente dell'Eccellentissimo Ordine dell'Impero Britannico durante i festeggiamenti per il 90° compleanno della regina Elisabetta II. Molti considerano il suo libro Eat Sweat Play un vero must sul nesso tra femminismo e sport. In questo episodio, Kessel si unisce alla presentatrice Jaclyn Byrer per analizzare la storia dell'atletica femminile, spiegare perché le prospettive della società sono da considerarsi ampiamente responsabili per le difficoltà di accesso delle donne e come tutti possiamo fare la nostra parte per promuovere il ruolo delle donne nello sport.

"Quello che voglio è che donne e ragazze non siano più ostacolate, che possano proseguire sulla strada della libertà, della fiducia in sé, dell'esplorazione e del gioco. Perché credo che questo condurrà tutti noi, donne e uomini, verso un futuro migliore."

Anna Kessel
Scrittrice sportiva, giornalista e autrice di Eat Sweat Play

Ascolta ora

Hai domande su atteggiamento mentale, esercizio fisico, alimentazione, recupero o sonno? Vorresti suggerire qualche ospite o un argomento? Scrivi a Jaclyn all'indirizzo trained@nike.com.

Data di pubblicazione originale: 23 novembre 2022

Storie correlate

  • Come creare e interrompere abitudini con James Clear

    Coaching

    Podcast Trained: Piccole abitudini per grandi cambiamenti, con James Clear

  • La sociologa Sabrina Strings parla dei canoni estetici irrealistici

    Coaching

    Podcast Trained: Ripensare l'immagine del corpo con Sabrina Strings

  • Monica Garrison, fondatrice di Black Girls Do Bike, illustra i benefici del ciclismo

    Coaching

    Podcast Trained: Accesso al benessere con Monica Garrison

  • L'allenamento durante e dopo la gravidanza, secondo la fisioterapista Laurel Proulx

    Coaching

    Podcast Trained: Fitness preparto con la dottoressa Laurel Proulx

  • Derrick Henry condivide la sua motivazione per il fitness

    Coaching

    Podcast Trained: Sfrutta la tua energia con Derrick Henry