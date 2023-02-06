Come abbinare una t-shirt oversize Nike

Stile casual e cool si uniscono in questo abbinamento semplice e perfetto per il tempo libero. Una t-shirt oversize di un bel colore acceso è la compagna perfetta per dei leggings svasati lucidi: la vestibilità aderente dei pantaloni bilancia l'ampiezza della maglia, mentre la caviglia svasata aggiunge un tocco trendy. E per completare il look in modo semplice ma d'impatto, puoi indossare una sneaker classica come la Daybreak. La suola con motivo waffle è quel dettaglio vintage che rende l'outfit ideale per una passeggiata pomeridiana al parco, o per una sosta al bar per lavorare sorseggiando un cappuccino.