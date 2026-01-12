Yoga per atleti: come può migliorare le prestazioni sportive

Un vantaggio unico dello yoga è che allena il cervello a leggere accuratamente i segnali del corpo, un processo chiamato interocezione, secondo Jessica Maguire, esperta del sistema nervoso specializzata in resilienza emotiva.

"Quando mantieni una posizione, dai al tuo cervello la possibilità di aggiornare la sua comprensione di ciò che è sicuro e sostenibile", afferma. "La combinazione di mantenere le posizioni, controllare il respiro e prestare attenzione alle sensazioni interne crea un ambiente di apprendimento per il sistema nervoso. Questo è importante perché il sistema nervoso prevede costantemente ciò che sta per accadere e lo confronta con la realtà. Quando queste previsioni sono errate, si finisce per essere tesi, esausti, ansiosi e lavorare contro sé stessi. Lo yoga aiuta a ricalibrare quelle previsioni".

Ciò può portare a una propriocezione di gran lunga migliore, ovvero la capacità di essere consapevoli della posizione, del movimento e della forza del proprio corpo. In questo modo, potresti notare:

Un appoggio del piede più stabile durante la corsa

Migliore controllo della singola gamba per cambi di direzione, sprint e salti

Stabilità della caviglia supportata e meccanica dell'atterraggio

Ad esempio, uno studio di Pedagogics Psychology Medical ha coinvolto un gruppo di giocatori di basket a livello universitario che hanno integrato nella loro routine di allenamento una sessione di yoga. Il gruppo ha partecipato alle sessioni quattro volte a settimana per nove mesi. Il risultato è stato un aumento significativo degli indicatori chiave delle prestazioni, come il salto verticale, il tiro libero, i tiri da tre, l'esecuzione tattica, la velocità e la resistenza ad essa e l'equilibrio.