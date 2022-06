Yoga per atleti: come può migliorare le prestazioni sportive

La leggenda del basket LeBron James considera lo yoga un modo efficace per migliorare le prestazioni atletiche. I giocatori di basket devono essere agili, flessibili e coordinati per evitare infortuni. Lo yoga può fornire ogni ingrediente per creare il perfetto giocatore di basket, dai principianti alle All Star.

Uno studio pubblicato nel 2013 su Pedagogics Psychology Medical-biological Problems of Physical Training and Sports ha preso in considerazione lo yoga e il basket. I ricercatori hanno chiesto a un gruppo di giocatori di basket a livello universitario di integrare nella loro routine di allenamento una sessione di yoga. Il gruppo ha partecipato alle sessioni quattro volte a settimana per nove mesi. Il risultato è stato un aumento significativo degli indicatori chiave delle prestazioni, come il salto verticale, il tiro libero, i tiri da tre, l'esecuzione tattica, la velocità e la resistenza alla velocità e l'equilibrio.

Ma questo non vale soltanto per l'NBA o per chi gioca a basket a livello professionistico. Chi è alle prime armi con il basket può ottenere grandi miglioramenti aggiungendo una sessione settimanale di yoga. Uno studio del 2019 pubblicato sul Journal of Sports ha dimostrato che l'aggiunta dello yoga al basket si traduce in un miglioramento di agilità, flessibilità, velocità, forza, meno grasso corporeo, migliore capacità di tiro, abilità di passaggio e abilità di palleggio rispetto a chi praticava soltanto basket. Tra l'altro, i partecipanti di questo studio facevano sessioni di yoga di soli 30 minuti.