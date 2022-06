Prova queste 6 posizioni yoga per migliorare la forza

Lo yoga può fornire benefici per la salute indipendentemente dal tuo livello di forma. Lo yoga aiuta ad alleviare lo stress, migliora la postura, così come la salute mentale ed emotiva. Inoltre, può anche aiutare a migliorare il sonno, allevia il dolore lombare e aiuta le donne in menopausa a gestirne i sintomi. Lo yoga fornisce anche chiari benefici per la tua forma fisica. Praticare yoga in modo regolare può migliorare la stabilità, la flessibilità, la propriocezione (la capacità di percepire il proprio corpo nello spazio) e la forza.



Ma lo yoga è migliore degli allenamenti tradizionali sulla forza? La risposta dipende dai propri obiettivi di fitness. Lo yoga non richiede attrezzature specifiche, può essere fatto praticamente ovunque, è economico e può essere adattato ai diversi livelli di esperienza di chi lo pratica.



Il tradizionale allenamento sulla forza, invece, richiede solitamente un certo investimento finanziario. È necessario iscriversi a una palestra o investire in attrezzature come manubri, bilancieri, pesi e altri attrezzi. Un allenamento serio sulla forza richiede anche una certa esperienza, e potresti aver bisogno di uno spotter per i sollevamenti pesanti.



Se il tuo obiettivo è quello di aumentare significativamente la massa muscolare (ipertrofia) o di partecipare ad attività come il powerlifting, lo yoga può essere d'aiuto. Ma è necessario continuare ad allenarsi in palestra per ottenere un aumento muscolare ottimale. In palestra, puoi fare sia esercizi di trazione che di spinta con attrezzi in grado di fornire un sovraccarico.



Altri atleti, come i runner, i ciclisti e i nuotatori, possono trarre vantaggio dall'allenamento sulla forza funzionale e sulla stabilità tipico dello yoga. Le contrazioni muscolari dello yoga tendono a essere isometriche, ma le posizioni obbligano a bilanciare e tenere il corpo fermo, mettendo alla prova sia le capacità mentali che fisiche.