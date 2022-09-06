Quattro benefici dello yoga aereo

Un piccolo studio del 2016 su donne attive di età compresa tra 18 e 45 anni, condotto dall'American Council on Exercise (ACE), ha rilevato che un programma di yoga aereo di sei settimane ha generato diversi benefici cardiovascolari, tra cui un miglioramento dei fattori di rischio cardiometabolico come la pressione sanguigna, il colesterolo HDL e il VO2max, tra le partecipanti.

Lo studio ha concluso che lo yoga aereo apporta benefici simili a quelli di altre forme di esercizio fisico a intensità moderata, come l'acquagym e il tennis. È emerso inoltre che "la pratica regolare dello yoga aereo migliora la forma fisica cardiorespiratoria e modifica positivamente diversi fattori di rischio di malattie cardiovascolari".

Inoltre, uno studio del 2014 pubblicato sul Journal of Clinical and Diagnostic Research ha riportato i risultati dell'efficacia dello yoga su pazienti con insufficienza cardiaca. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi: un gruppo è stato coinvolto in una pratica yoga su tappetino incentrata sulle posizioni tradizionali e sugli esercizi di respirazione; il gruppo di controllo non ha partecipato alla pratica yoga.

I risultati hanno evidenziato che un programma di yoga di 12 settimane "riduce la pressione sanguigna e il carico sul cuore e migliora l'attività parasimpatica nei pazienti con insufficienza cardiaca". Il sistema nervoso parasimpatico aiuta il corpo a rilassarsi controllando funzioni come la frequenza cardiaca a riposo e la costrizione dei bronchi per rallentare la frequenza respiratoria.

Sebbene lo studio non abbia incluso lo yoga aereo nella sperimentazione, i principi fondamentali della pratica correlati a benefici positivi sono condivisi anche dalla variante aerea, sebbene siano necessarie ricerche più specifiche.

Se soffri di patologie cardiovascolari o circolatorie, richiedi un parere medico.

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